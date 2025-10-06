Libre Mercado ha obtenido en exclusiva acceso a 11 solicitudes de información provenientes de diversos organismos gubernamentales a través del Portal de Transparencia, revelando un patrón preocupante: el Ejecutivo destina sumas considerables a la elaboración de informes cuyos niveles de consulta resultan mínimos. Estos documentos, financiados con fondos públicos, reflejan un gasto que cuestiona la eficiencia administrativa y el retorno de la inversión en proyectos de investigación. Los datos desglosados muestran cómo millones de euros se destinan a estudios que apenas generan interés entre la ciudadanía, generando un debate sobre la priorización de recursos en tiempos de restricciones presupuestarias. La transparencia requerida por la Ley 19/2013 ha permitido vislumbrar esta realidad, donde el coste de producción contrasta con la escasa difusión de los resultados.

Mujeres en la transición ecológica 2025:

Este estudio de 329 páginas fue encargado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, gestionado por la Unidad de Igualdad. El desembolso global alcanza los 39.943,01 euros, repartidos en 35.159,01 euros para la asistencia técnica de Andaira Sociedad Cooperativa Madrileña y 4.784,00 euros para diseño y maquetación a cargo de wearebold.es. La Unidad de Igualdad contribuyó sin coste adicional, integrando sus labores en sus funciones habituales. Hasta el 9 de septiembre de 2025, las descargas únicas sumaban 474, incluyendo 269 del informe completo, 150 del Resumen Ejecutivo, 39 de la base de datos Excel y 16 del Executive Summary en su versión en inglés.

Desperdicio alimentario en España 2024:

El informe de 23 páginas fue financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de Alimentación. El gasto estimado asciende a 259.120 euros, dividido en 129.610 euros para el panel de hogares y 129.510 euros para el consumo extradoméstico, cubriendo tanto recolección de datos como análisis y redacción. La empresa Kantar Worldpanel se encargó de su elaboración, el primer estudio mencionado tuvo 119 descargas, mientras que el segundo apenas alcanzó las 40.

Análisis del impacto económico de la discriminación y la desigualdad entre la población autóctona y la extranjera residente en España:

Este trabajo de 95 páginas fue sufragado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, administrado por la Secretaría de Estado de Migraciones. El coste exacto fue de 17.424 euros y lo realizó la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el 18 de noviembre de 2024, las descargas únicas no se especifican, aunque se registran 266 para el informe completo y 109 para el resumen.

Brecha digital de género 2024 (edición 2025):

Este proyecto de 49 páginas fue respaldado por Red.es, vinculada al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública y dirigida por el candidato a liderar la oposición en la Comunidad de Madrid, Óscar López. El documento no tuvo un gasto adicional, ya que se hizo con recursos propios de los funcionarios del organismo pero el número de descargas únicas es de apenas 112.

Compras online B2C (edición 2024 – datos 2023):

Este estudio de 170 páginas, también de Red.es, bajo la órbita del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, costó 138.511 euros y su producción fue llevada a cabo por OESÍA NETWORKS. Respecto al número de descargas, fue de 218 entre el 28 de noviembre de 2024 al 19 de febrero de 2025.

La situación de las personas LGTBI+ con discapacidad en España:

Este informe de 229 páginas fue financiado por el Ministerio de Igualdad y gestionado por la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+. El importe de elaboración fue de 56.000 euros y lo realizó el Grupo Tangente. Las descargas únicas fueron 148.

Nivel de Digitalización de las Pymes Turísticas Españolas 2024:

Este análisis de 100 páginas fue sustentado por SEGITTUR, la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. Según los datos extraídos de la solicitud de información, el monto total ascendió a 83.490 euros. En este caso, el documento fue más exitoso comparado con los casos anteriores y obtuvo 2.421 descargas únicas.

30 años transformando miradas:

Este estudio de 164 páginas también fue financiado por el Ministerio de Igualdad para el Instituto de las Mujeres. El coste total en este caso es menor a los ejemplos anteriores, 4.995 euros, se trata de un "histórico de casos y actividad en el marco de la conmemoración de los 30 años del Observatorio de la Imagen de la Mujer en su lucha contra el sexismo y los estereotipos" y las descargas únicas son de 818.

Cartel del Observatorio de la Imagen de la Mujer

Mujeres en las artes visuales de museos y centros de arte españoles 2019-2023:

Este informe de 109 páginas de nuevo fue costeado por el Instituto de las Mujeres, vinculado al Ministerio de Igualdad, dentro de una subvención nominativa de 2023 con un importe de 5.250 euros. El desglose según la resolución fue: "Vanesa Cejudo que coordinó el informe declinó remuneración alguna, por haber sido anteriormente vicepresidenta de Mujeres en Artes Visuales, y Paula Avendaño ha cobrado un total de 1.400 euros (900 euros con cargo a la subvención y 500 euros asumidos por MAV). Los 3.850 euros restantes se invirtieron en el pago por los servicios de incorporación de la perspectiva interseccional al informe, prestados por la consultora Andaira". Respecto al número de descargas, apenas fue de 89.

Juventud en España 2024:

El trabajo recibió el respaldo económico del Instituto de la Juventud, bajo la supervisión del Ministerio de Juventud e Infancia. La inversión total asciende a 226.929,38 euros, descompuesta en 143.821,60 euros para la Encuesta de Juventud, 67.760,00 euros para la redacción y 15.347,78 euros para maquetación e impresión. En cuanto a su alcance, tuvo algo más de relevancia que la mayoría de ejemplos anteriores, en este caso 2.848 descargas.

Impacto de los abusos y violencias sexuales contra las mujeres en el cine y el audiovisual:

Este análisis fue pagado por el Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres y fue encargado ‘en caliente’ tras el intento de ‘Me too’ contra el director de cine Carlos Vermut. El coste fue de 50.000 euros en una subvención a la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. El gobierno decidió a raíz de dicho informe que introduciría en el Estatuto del Artista la figura del coordinador de intimidad en escenas sexuales. Sin embargo, se desconocen las estadísticas sobre descargas únicas, dejando un vacío en la medición de su alcance, ya que la solicitud de información se produjo antes de que el documento se diera a conocer de cara al público.