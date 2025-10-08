La CNMC carga contra el Gobierno por la intención de retirar aceite para impedir que baje el precio

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de que el Proyecto de Orden que prepara el Gobierno para intervenir el mercado del aceite de oliva "puede causar perjuicios a consumidores y operadores".

El Ministerio de Agricultura ultima una norma que permitirá al Gobierno ordenar la retirada obligatoria de aceite cuando las existencias iniciales más la producción alcancen el 120% de la media de las seis campañas anteriores, sin que el volumen retirado pueda superar el 20% de la producción estimada.

Según la CNMC, aunque la medida se ampara en la normativa europea (artículo 167 bis del Reglamento de la organización común de los mercados agrarios), su aplicación puede tener consecuencias contraproducentes: encarecer los precios, reducir la variedad y calidad del producto y afectar a los consumidores de rentas más bajas. Además, advierte de que podría distorsionar el funcionamiento competitivo del mercado, perjudicando también a distribuidores y exportadores.

Un intento de intervenir el mercado

El Ministerio que dirige Luis Planas justifica la medida como una herramienta para "evitar un descenso de precios en origen que desestabilice el mercado" ante una buena cosecha. El Gobierno, por tanto, pretende que aunque haya abundancia de aceite, los precios no bajen demasiado. En otras palabras, la norma busca impedir que los consumidores se beneficien de una buena cosecha, interviniendo directamente la oferta para mantener artificialmente los precios altos.

Hasta ahora, las medidas para estabilizar el mercado del aceite se basaban en mecanismos voluntarios, como el almacenamiento privado, utilizado en 2020 con autorización de Bruselas. En aquella ocasión se retiraron 150.000 toneladas de aceite, con 24 millones de euros en subvenciones públicas.

La gran novedad de la propuesta de Planas es que la retirada sería obligatoria para todos los productores. Cada almazara tendría que apartar una parte de su producción si se activara el mecanismo, almacenarla durante la campaña o destinarla a otros usos no alimentarios.

Impacto en un sector estratégico

Sin embargo, la CNMC pide reforzar la justificación de la medida, concretar quiénes serían los sujetos obligados, y mejorar la metodología de cálculo que determinará cuándo existe un "desequilibrio" en el mercado. También recomienda evaluar alternativas menos intervencionistas, como el almacenamiento privado o los instrumentos previstos en la normativa de la cadena alimentaria.

El aceite de oliva es un sector clave para la economía española, líder mundial en producción y exportaciones, y con gran peso en las zonas rurales. Cualquier intervención que afecte a su competitividad tiene efectos directos sobre miles de agricultores, cooperativas y pequeñas almazaras.

Por eso, recuerda la CNMC, cualquier actuación pública debe ser proporcional, transparente y con el menor impacto posible sobre la competencia. Además, el organismo sugiere introducir mecanismos de control y seguimiento que permitan derogar la medida anticipadamente si cambian las condiciones de mercado.