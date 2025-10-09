En materia económica, la mentalidad dominante de nuestra sociedad se ve imbuida de una excesiva confianza en el Estado del Bienestar y un sentimiento de subordinación al sector público. Ejemplo de ello son los mantras que la izquierda ha logrado imponer acerca del sistema de pensiones, la Seguridad Social o el mercado de trabajo, que en última instancia tratan de justificar la intervención del Gobierno en la actividad económica y la vida de los ciudadanos.

Sin embargo, lo cierto es que las nuevas tecnologías, sobre todo las redes sociales, que tienen un gran poder de difusión de la información, han permitido que, paulatinamente, algunos usuarios comiencen a poner en tela de juicio el sistema actual, haciendo ver al resto de la sociedad que es posible encontrar una alternativa. De esta forma, los divulgadores políticos, económicos y financieros están dando un gran impulso a las ideas de la libertad.

Uno de estos divulgadores que han alcanzado una gran popularidad en redes sociales en los últimos tiempos es Javi Cabello, conocido popularmente como Ciudadanos Alternativo, que ha acudido a Con Ánimo de Lucro para desmontar los mitos económicos de la izquierda sobre la economía de mercado o el Estado del Bienestar, entre otros. Así, ha alertado de la crisis de la Seguridad Social y ha detallado cómo cada vez más gente se interesa por acumular un patrimonio propio al margen del Estado.

Del mismo modo, el divulgador ha querido reivindicar la figura del empresario y defender las virtudes de la economía de mercado, explicando por qué es superior el capitalismo frente al modelo socialista. Además, ha llamado a los liberales a dar la batalla de las ideas contra la hegemonía de la que goza la izquierda actualmente.