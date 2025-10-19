Sánchez se ríe de inquilinos y compradores

Febrero de 2021, octubre de 2021, abril de 2023, diciembre de 2023, julio de 2024... La lista de anuncios de viviendas que Pedro Sánchez ha prometido introducir en el mercado desde que llegó a la Moncloa es infinita.

Sin embargo, desconocemos los detalles de las casas anunciadas: no se sabe dónde están, si están ya construidas, a medio construir o si tienen okupas.

A pesar de que estamos ante un problema de escasez de vivienda, que es lo que ha generado que la oferta y la demanda sufran un gran desequilibrio y suba el precio, en el Gobierno se niegan en redondo a promover el aumento de la oferta por la vía privada.

De hecho, en las últimas semanas, la postura del Ejecutivo de Sánchez ante el problema de la vivienda se ha radicalizado todavía más oponiéndose a cualquier tipo de liberalización en el sector. A esto se suma que muchas de sus medidas intervencionistas de los últimos años, que son las responsables de esa reducción de la oferta.

La última ocurrencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido anunciar un teléfono para resolver dudas sobre la vivienda: el 047. La indignación con la idea de la socialista ha sido total. Los ciudadanos no necesitan hablar, necesitan casas. Y para eso, hay que construir. Para más inri, el 047 todavía no funciona.