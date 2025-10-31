Último día para solicitar tu ordenador gratis: todo lo que debes saber

El Kit Digital termina el 31 de octubre y con él la posibilidad de que autónomos y micropymes consigan un ordenador nuevo y una web profesional gratis gracias a los fondos europeos. Si aún no lo has pedido, esta es tu guía rápida para resolver dudas y completar el trámite sin errores.

Última llamada: solicita tu ordenador y tu web gratis en ordenadorlibertad.es o llama al 699 090 675.

El programa, gestionado en España por Red.es y agentes digitalizadores homologados, está pensado para que los pequeños negocios den el salto digital con cero complicaciones. Ordenador configurado desde el primer día, web lista para que te encuentren en Google y gestión completa de los trámites: todo sin anticipar dinero.

Checklist exprés

Ordenador nuevo y en propiedad.

Web profesional personalizada para tu negocio.

Tramitación integral: tú solo autorizas, ellos lo gestionan.

Cero euros de adelanto: el IVA se anticipa y resulta neutro en régimen general.

Plazo final: hasta el 31 de octubre.

Las ventajas son evidentes. Con un ordenador moderno, se gana productividad inmediata: nada de perder minutos arrancando un equipo viejo o bloqueándote con programas que no responden.

Con la web, tu negocio deja de depender solo del boca a boca y aparece en búsquedas locales en Google, generando clientes de manera constante. Además, todo el proceso es gestionado por especialistas: solo tendrás que confirmar requisitos y validar un SMS de autorización.

FAQ clave, en breve

¿Es de verdad gratis? Sí: la ayuda cubre la base imponible y el IVA lo anticipa el proveedor para que no adelantes nada.

Sí: la ayuda cubre la base imponible y el IVA lo anticipa el proveedor para que no adelantes nada. ¿Y si ya tengo web? Puedes mantenerla y sumar una nueva, pensada para reforzar tu presencia y captar búsquedas que ahora no recibes.

Puedes mantenerla y sumar una nueva, pensada para reforzar tu presencia y captar búsquedas que ahora no recibes. ¿Puedo pedir solo el ordenador? No: siempre va vinculado a la web, aunque sí es posible solicitar solo la web.

No: siempre va vinculado a la web, aunque sí es posible solicitar solo la web. ¿Qué pasa tras un año? El primer año de la web no tiene coste. Después, solo pagarías hosting y dominio básico si quieres mantenerla.

El primer año de la web no tiene coste. Después, solo pagarías hosting y dominio básico si quieres mantenerla. ¿Cuánto tardan en entregarlo? Aproximadamente dos meses para la concesión, con el ordenador listo en las semanas siguientes y la web desarrollándose en paralelo.

El 31 de octubre marca el cierre definitivo de la convocatoria para autónomos y empresas con entre 0 y 3 empleados, más de seis meses de actividad y al día con Hacienda y Seguridad Social. Después, no habrá prórroga ni segunda oportunidad con estas condiciones.

Es el último aviso para dar a tu negocio el impulso digital que muchos ya están aprovechando.