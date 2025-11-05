Lengow: la plataforma tecnológica que ayuda a las marcas españolas a dominar el comercio digital

A medida que la venta online se fragmenta en decenas de canales, una empresa europea ubicada en Barcelona está dando a los retailers la automatización que tanto necesitan.

Gestionar cientos de productos en Amazon, TikTok Shop y multitud de plataformas (con precios, descripciones e inventarios sincronizados) roza lo imposible. Sume la IA a la ecuación y el reto se intensifica.

Ahí es donde entra Lengow. La plataforma europea de e-commerce, que ayuda a las marcas españolas a mantenerse al día en retail.

Un actor clave con oficinas en España

La empresa conoce bien el mercado español. Con sede en Barcelona, Lengow hizo una apuesta estratégica en 2022 al adquirir NetRivals, una firma local de inteligencia competitiva en la que los retailers de aquí ya confiaban. No fue solo una adquisición, fue una señal de que España importaba.

«España es uno de los mercados de comercio electrónico más dinámicos de Europa», afirma Nicolas Appert, CEO de Lengow. «Las marcas necesitan simplificar cómo operan digitalmente si quieren crecer, tanto aquí como en el exterior».

Un solo sistema, docenas de canales

Lo que ofrece Lengow es sencillo: una única plataforma para gestionar fichas de producto, precios e inventario en múltiples canales de venta simultáneamente.

En lugar de iniciar sesión en diez sistemas diferentes para actualizar una foto o ajustar un precio, los retailers lo hacen una vez. Lengow se encarga del resto, enviando los cambios a Amazon, Google Shopping, Miravia o a cualquier otro lugar donde vendan.

La plataforma incluye cuatro herramientas principales: NetAmplify para gestionar anuncios en más de 400 canales de marketing, NetMarkets para vender en más de 70 marketplaces internacionales, NetRivals para rastrear los precios de la competencia y NetMonitor para detectar revendedores no autorizados. Es un conjunto de herramientas completo para las marcas que ya han superado el excel.

La marca española de joyería Singularu es un buen ejemplo. Usando Lengow, ha conseguido expandirse a 27 marketplaces en 10 países, automatizando flujos de trabajo que antes requerían supervisión manual. Explicaron el enfoque en eShow Madrid este año, donde Lengow estuvo presente.

La cuestión de la IA

Pero el trabajo más interesante de Lengow podría ser el que está ocurriendo ahora: preparar a las marcas para las compras impulsadas por la IA.ChatGPT, la búsqueda con IA de Google y herramientas similares están cambiando la forma en que la gente descubre productos. Un estudio reciente de McKinsey de octubre de 2025 constató que casi la mitad de los compradores utilizan ya asistentes de IA durante la fase de investigación. Si los datos de producto de una marca no están bien estructurados, esas herramientas de IA no los mostrarán.

Lengow está ayudando a los clientes a preparar sus datos, formateando la información de producto para que los algoritmos puedan entenderla y recomendarla con precisión. Las implicaciones son importantes: las marcas que se adapten con rapidez podrían ganar ventajas sustanciales de visibilidad.

Para las marcas españolas que intentan escalar sin ahogarse en la complejidad operativa, eso se está convirtiendo en algo esencial.