Banco Santander presenta a los Miami Dolphins en el nuevo Bernabéu

España vivirá un hito deportivo histórico con la llegada oficial de la National Football League o más conocida como NFL. Por primera vez, la liga más prestigiosa del fútbol americano aterriza en Madrid y lo hará en un escenario histórico: el Estadio Santiago Bernabéu, que el próximo 16 de noviembre acogerá el duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Para aquellos que no puedan asistir de forma presencial al partido podrán verlo en España en las plataformas de Mediaset y DAZN. En Estados Unidos se retransmitirá a través de NFL Network.

Este evento no solo representa la llegada de la NFL a suelo español, sino la consolidación de Madrid como epicentro global del deporte y el entretenimiento. Con la reciente renovación del Bernabéu, permitirá acoger a cerca de 85.000 espectadores, uniéndose a otras capitales europeas como Londres, Múnich y Frankfurt, que ya forman parte del calendario internacional de la NFL.

A diferencia del fútbol o el baloncesto —que gozan de una gran popularidad a nivel nacional—, el fútbol americano sigue siendo una disciplina minoritaria en nuestro país. Su práctica y seguimiento están limitados a círculos reducidos, por lo que aún existe un gran desconocimiento general sobre sus reglas, dinámica y cultura. Muchos han oído hablar de ella, pero pocos saben realmente en qué consiste.

¿Qué es la NFL y cómo funciona?

La NFL﻿ es la liga profesional de fútbol americano de Estados Unidos y una de las competiciones deportivas más importantes a nivel mundial. Fue fundada en 1920 y actualmente cuenta con 32 equipos divididos en dos conferencias principales: la Americana (AFC﻿) y la Nacional (NFC﻿).

Cada conferencia está organizada en cuatro divisiones geográficas —Este, Norte, Sur y Oeste—, con cuatro equipos en cada división, sumando un total de ocho divisiones. La temporada regular dura 18 semanas, durante las cuales cada equipo juega 17 partidos y descansa una semana conocida como "bye week".

Los partidos enfrentan a dos equipos de 11 jugadores en un campo rectangular, de dimensiones similares a la de un campo de fútbol. Cada partido se divide en cuatro cuartos de 15 minutos, donde los equipos tienen tres roles básicos: la ofensiva, que trata de avanzar y marcar puntos; la defensiva, que intenta detener al rival y recuperar el balón; y los equipos especiales, que realizan jugadas con patadas para iniciar el juego, cambiar la posesión o sumar puntos extra.

El objetivo del equipo con balón es avanzar hacia la zona de anotación del adversario para marcar puntos. Su meta principal, lograr un touchdown, que vale 6 puntos y se logra cuando un jugador cruza la línea de gol con el balón, corriendo o recibiendo un pase dentro de esa área. El equipo tiene cuatro intentos, llamados downs, para avanzar al menos 10 yardas — unos 9 metros —; si lo consigue, obtiene otros cuatro intentos para seguir avanzando. Si no, el balón pasa al equipo contrario.

Además del touchdown, se pueden anotar puntos con un gol de campo, que vale 3 puntos y se obtienen al patear el balón entre los postes del arco contrario. Y el safety, con 2 puntos, ocurre cuando un jugador ofensivo es tacleado dentro de su propia zona de anotación o si el equipo ofensivo comete una falta dentro de esa misma zona. Después de un touchdown, el equipo puede intentar un punto extra con un patada que suma 1 punto, o una jugada para añadir 2 puntos adicionales. De esta manera, el equipo que más puntos consiga durante el encuentro, será el ganador.

Al concluir la temporada regular de la NFL, los mejores equipos de cada conferencia disputan los playoffs, un torneo de eliminación directa que culmina con la Super Bowl, el partido decisivo que corona al campeón de la liga.

Madrid, nuevo destino europeo de la NFL

La historia de la NFL en Europa se remonta a finales del siglo XX. En 1998, la liga estadounidense decidió dar un paso más allá con la creación de la NFL Europa. Esta competición contó con equipos en Alemania, España y otros países, y ofreció a jóvenes promesas estadounidenses la oportunidad de desarrollarse antes de dar el salto definitivo a la NFL. Aunque la iniciativa tuvo especial éxito en Alemania, la liga cesó su actividad en 2007.

Lejos de abandonar su presencia internacional, la NFL apostó entonces por un nuevo modelo: promover el fútbol americano a través de partidos oficiales fuera de Estados Unidos. Londres, Múnich y Frankfurt se convirtieron en sedes habituales de esta expansión, a las que en 2025 se suma Madrid, que acogerá el histórico encuentro entre Miami Dolphins y Washington Commanders.

Más allá de la competición, los equipos buscan estrechar lazos con las ciudades anfitrionas y fomentar una conexión emocional con los aficionados europeos. En este sentido, los Miami Dolphins han querido ir un paso más allá, vinculando su identidad con Madrid para convertirla en su referencia en Europa, bajo el lema: "Pintar Madrid de agua", en referencia al color principal de la franquicia.

Miami Dolphins desembarca en Madrid

La historia de los Miami Dolphins﻿ está marcada por la pasión, el esfuerzo y la gloria, valores que han dejado huella en la NFL. Fundados en 1966, bajo sus colores aguamarina y naranja, los Dolphins llegaron transformándose rápidamente en un símbolo de éxito bajo la dirección del legendario entrenador Don Shula. En la década de 1970 vivieron su época dorada al convertirse en el único equipo en lograr la temporada perfecta en 1972, ganando todos los partidos de temporada regular, playoffs y de la Super Bowl VII, un hito sin igual en la historia de la liga.

Después de ese histórico logro, Miami consolidó su dominio con otro título en la Super Bowl VIII en 1973, gracias a un equipo talentoso y único. La gloria continuó con leyendas como el quarterback Dan Marino en los años 80 y 90, quien fijó numerosos récords y llevó al equipo a múltiples playoffs, manteniendo viva la esperanza de más campeonatos.

Aunque estas últimas décadas han estado marcadas por desafíos y cambios, el espíritu de los Dolphins sigue estando intacto, con una base fiel de seguidores que ansían nuevos éxitos. La llegada del equipo a Madrid en 2025 simboliza no solo un partido, sino la llegada de una franquicia histórica que busca unir su tradición, emoción y ambición de volver a recuperar la corona.

Santander, banco oficial de la NFL en España

La llegada de la NFL a España se ve aún más reforzada gracias a esta alianza estratégica con Banco Santander, quien se ha convertido recientemente en el banco oficial de la NFL en nuestro país. Gracias a esta alianza, la entidad ofreció a sus clientes el acceso a una preventa exclusiva de entradas para el histórico encuentro que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre de 2025.

Además, Openbank, la marca digital del Grupo Santander, contará con presencia en las vallas publicitarias durante la retransmisión del evento, reforzando la conexión entre la liga estadounidense y los aficionados.

Un acuerdo que no solo facilita el acceso de los aficionados a un evento sin precedentes, sino que refleja la apuesta tanto de la NFL como de Banco Santander por impulsar el crecimiento del fútbol americano en España.