Óscar Puente se lanza contra "el uso irracional" del coche particular

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cargado duramente contra los usuarios de transporte privado que, a su juicio, no hacen un uso adecuado de sus vehículos. De esta forma, en un evento organizado este jueves 13 de noviembre por elDiario.es, dedicado a la movilidad sostenible, Puente ha querido reivindicar la política climática de los ayuntamientos y el establecimiento de las zonas de bajas emisiones.

Restringir los coches privados

Concretamente, el ministro de Transporte ha explicado que "el modelo de ciudades europeas es un modelo centrípeto en el que todo pivota en torno a un centro, generalmente histórico", añadiendo que "en torno a ese modelo, el coche se ha ido abriendo paso a lo largo de del tiempo, sin mucho orden y sin mucho concierto". Así, ha subrayado que "lo que se detecta es que una parte muy importante de los desplazamientos que empiezan en un punto de la ciudad de la periferia y acaban en otro, lo hacen atravesando el centro".

En este sentido, Puente ha puesto el ejemplo de Valladolid, ciudad de la que fue alcalde, y ha detallado que "una parte muy importante de los desplazamientos que se originan y terminan en la periferia, atraviesan el centro". Así, ha aprovechado para lanzar un ataque contra los usuarios de coches privados. "Si a esto le unimos el hecho de que en una ciudad de tipo medio, el del 100% de desplazamientos en un coche, el 20% lo son para no recorrer más de 1 km", ha señalado para denunciar que "esto nos obligaba a introducir criterios de racionalidad".

Por este motivo, según Puente, no sirve únicamente con que las ciudades cuenten con buenos servicios de transporte, sino que se debe restringir directamente el uso del coche privado. "No vale solo el tener un transporte público muy bueno, sino que también hay que tomar medidas que desincentiven el uso del transporte privado por la vía de la limitación o de la prohibición", ha aseverado, incidiendo en que "entonces se toma la decisión de establecer un área perimetrada muy pequeña".

Además, Puente ha querido desmentir los supuestos bulos sobre las zonas de bajas emisiones señalando que "esto de que si no tienes un coche no contaminante no puedes entrar, no es del todo cierto", porque "puedes hacerlo si vas a una consulta médica, puedes hacerlo si vas a algún parking, hay una serie de excepciones". En consecuencia, según el ministro, "se reducen los desplazamientos en coche".

De esta forma, Puente ha defendido que, por lo anterior, esta "no es una medida contra las clases trabajadoras, es una medida de racionalización de la utilización del coche privado". Por lo tanto, según el ministro de Transportes, las zonas de bajas emisiones se han establecido para limitar lo que considera "usos irracionales" del coche privado.