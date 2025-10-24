La DGT podrá inmovilizar el coche si no se cumple con esta nueva señal

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado una nueva señal, la R-412b, que obliga a los conductores a detener su marcha si no disponen de neumáticos de invierno. Esta nueva señal de tráfico amplía la regulación existente en materia de circulación en condiciones meteorológicas adversas, al complementar la señal R-412, que ya establecía la obligación de no continuar sin cadenas o dispositivos antideslizantes en tramos de nieve o hielo.

Nueva señal para reforzar la seguridad en invierno

El nuevo pictograma, difundido oficialmente por la Dirección General de Tráfico a través de sus canales institucionales, tiene como objetivo reforzar la seguridad vial durante los meses de frío, especialmente en carreteras de montaña o zonas propensas a la nieve. Según explicó la DGT, la señal R-412b se aplicará en aquellos puntos en los que sea necesario asegurar la circulación únicamente de vehículos equipados con neumáticos de invierno homologados.

➡️ El nuevo pictograma R-412b especifica la obligación de no proseguir la marcha si no disponemos de neumáticos de invierno. Complementa a la ya existente R-412 que indica la obligación de no proseguir la marcha sin cadenas para nieve. #NuevasSeñales pic.twitter.com/e7OCJrtZy4 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 22, 2025

La autoridad de tráfico recordó que el incumplimiento de esta señal conllevará la prohibición inmediata de continuar la marcha, ya que hacerlo podría suponer un riesgo para la seguridad propia y la de otros usuarios de la vía. Además, los agentes podrán retirar el vehículo del tráfico si no se cumple esta condición.

Diferencias entre la R-412 y la nueva R-412b

Hasta ahora, la normativa incluía la señal R-412, que obliga a utilizar cadenas o dispositivos similares cuando las condiciones meteorológicas lo requieren. Sin embargo, la nueva R-412b introduce un matiz importante: no se refiere a dispositivos externos, sino a la necesidad de equipar el vehículo con neumáticos específicos de invierno.

Ambas señales podrán encontrarse en distintos tramos de la red viaria en función de las necesidades y características del entorno. Así, mientras la R-412 continuará utilizándose en zonas donde basten las cadenas para garantizar la adherencia, la R-412b solo permitirá el paso a los vehículos que cuenten con neumáticos de invierno o equivalentes.

Aplicación progresiva y objetivos de la medida

La DGT ha precisado que la introducción de esta señal se realizará de manera progresiva, en coordinación con las administraciones competentes en materia de carreteras. El propósito es mejorar la gestión del tráfico en episodios de nieve o hielo, evitando bloqueos o accidentes derivados de la falta de equipamiento adecuado.

Asimismo, esta actualización forma parte de las medidas incluidas en el Plan de Actuación Invernal, que cada año define los protocolos de intervención en situaciones de climatología adversa. En este contexto, el nuevo pictograma busca facilitar la identificación de tramos donde el uso de neumáticos de invierno sea imprescindible para mantener la movilidad y la seguridad.

La DGT recuerda que los neumáticos de invierno mejoran la adherencia y reducen la distancia de frenado cuando la temperatura desciende por debajo de los 7 grados, incluso en ausencia de nieve. Por este motivo, su uso es recomendable no solo en carreteras de alta montaña, sino también en zonas con heladas frecuentes durante el invierno.

Señalización y adaptación del conductor

La incorporación del nuevo pictograma implica también un proceso de adaptación para los conductores, que deberán familiarizarse con su significado antes del inicio de la temporada invernal. Para ello, la DGT ha lanzado una campaña informativa en redes sociales y medios digitales, donde se muestran los diseños de la señal R-412b y su diferencia con la señal R-412.

Además, Tráfico insiste en la importancia de revisar con antelación el equipamiento del vehículo, comprobando el estado de los neumáticos y la presión adecuada, así como llevar siempre a bordo los elementos de seguridad necesarios en caso de condiciones meteorológicas adversas.