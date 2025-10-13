La DGT impone una nueva señal para crear vías exclusivas de patinetes eléctricos

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado la nueva señal vertical S-38, que servirá para identificar las vías destinadas exclusivamente a la circulación de ciclos y vehículos de movilidad personal (VMP), como patinetes eléctricos. Esta señal prohíbe expresamente el acceso y la circulación a los demás usuarios de la vía, incluidos peatones, turismos y motocicletas, y forma parte de la actualización del catálogo oficial de señalización vial.

La DGT ha explicado que la incorporación de la S-38 responde a la necesidad de adaptar la normativa a las nuevas formas de movilidad urbana. En los últimos años, el uso de patinetes eléctricos y bicicletas se ha incrementado de forma notable en las ciudades, lo que ha generado nuevas situaciones de convivencia entre usuarios y ha hecho necesario reforzar la señalización para evitar confusiones o maniobras indebidas.

El diseño

La señal se identifica por un fondo azul con los pictogramas de una bicicleta y un patinete eléctrico, lo que indica que se trata de una vía exclusiva para ambos tipos de vehículos. Su presencia implica, además, la prohibición de acceso a peatones y vehículos motorizados, salvo que una señal complementaria indique lo contrario.

➡️ La nueva señal S-38 indica la existencia de una vía destinada a la circulación de ciclos y vehículos de movilidad personal y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla. #NuevasSeñales pic.twitter.com/dHgd8dq2wj — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 7, 2025

Esta nueva señalización se aplicará en carriles o calzadas de uso exclusivo, especialmente en entornos urbanos, parques empresariales, zonas residenciales o vías ciclistas segregadas del tráfico general. La DGT ha recordado que la señal no sustituye a las ya existentes, sino que completa el conjunto de símbolos relacionados con la circulación de bicicletas y VMP.

Diferencias con otras señales del mismo grupo

Para facilitar la identificación y comprensión de la nueva señal, Tráfico ha detallado las diferencias entre la S-38 y otras señales del mismo ámbito:

R-420: prohíbe el paso a bicicletas. Su diseño muestra el símbolo de una bicicleta sobre fondo blanco y borde rojo. Se utiliza para impedir el acceso de estos vehículos a determinadas zonas o carreteras donde su circulación no es segura o está restringida.

R-118: prohíbe la circulación de vehículos de movilidad personal, como patinetes eléctricos. Presenta un pictograma de un patinete sobre fondo blanco y borde rojo, con el mismo sentido restrictivo que la anterior.

S-37: indica la existencia de una vía ciclista o carril bici, aunque no necesariamente exclusivo. Puede compartir espacio con peatones o con otros vehículos, dependiendo de la señalización horizontal o de la normativa municipal.

S-41: señala el inicio de un itinerario recomendado para ciclistas, lo que significa que es una ruta aconsejada, pero no obligatoria ni exclusiva. Se coloca en calles con condiciones adecuadas para la circulación en bicicleta, como baja velocidad o escaso tráfico.

S-43: se utiliza para advertir de un itinerario compartido entre peatones y ciclistas. En este caso, ambos usuarios pueden circular por la misma vía, respetando las normas de prioridad y convivencia.

La DGT recuerda que los usuarios de vehículos de movilidad personal están obligados a cumplir las normas de tráfico, como circular por las vías permitidas, respetar los semáforos y no utilizar auriculares ni teléfonos móviles durante la conducción.