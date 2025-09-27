La DGT impone una nueva señal para motos y bicis en los semáforos

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado la incorporación de la señal S-49, destinada a crear una zona de espera específica en intersecciones con semáforo para motocicletas, vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas, ciclomotores y ciclos.

La nueva señal S-49 estará situada antes de la línea de detención en intersecciones reguladas por semáforos. Su objetivo es reservar un espacio en el que los vehículos señalados puedan colocarse mientras esperan la luz verde, sin interferir con el resto del tráfico. Según explicó la Dirección General de Tráfico, esta medida busca mejorar la visibilidad y la seguridad de los conductores de este tipo de vehículos, facilitando su incorporación cuando cambia la fase del semáforo.

➡️ La nueva señal S-49 indica una zona de espera previa a la línea de detención de una intersección regulada por semáforos reservada a los vehículos indicados en la señal (motocicletas, vehículos de 3 ruedas asimilados a motocicletas y ciclomotores o ciclos). #NuevasSeñales pic.twitter.com/qpFdjlfK1Y — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 22, 2025

La señal delimita un espacio de uso exclusivo para un grupo concreto de vehículos. Entre ellos se encuentran: motocicletas, vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas, ciclomotores y ciclos. Quedan excluidos de esta zona el resto de automóviles, camiones, furgonetas o autobuses, que deberán detenerse en la línea de detención habitual de la intersección.

Una zona de espera diferenciada

La zona reservada se sitúa entre la línea de detención y el paso de peatones. De esta forma, los conductores de motos, ciclomotores y ciclos pueden colocarse en primera posición frente al semáforo, lo que reduce la interacción con vehículos más grandes y mejora su arranque cuando cambia la luz.

La DGT subraya que se trata de un espacio claramente delimitado por la señal S-49 y que solo podrá ser ocupado por los vehículos indicados en ella. El resto de usuarios de la vía deberán respetar la marca para no invadir la zona de espera.

Integración con el resto de la señalización

La señal S-49 se suma al catálogo oficial de señalización viaria en España y se colocará únicamente en cruces regulados por semáforo. Su implantación será progresiva y dependerá de las necesidades de ordenación del tráfico en cada municipio o carretera. Asimismo, Tráfico recuerda que el cumplimiento de la señalización es obligatorio y que invadir esta zona de espera cuando no corresponde podrá ser objeto de sanción.

Seguridad y convivencia en la vía

La creación de este espacio específico responde a la necesidad de mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclos, que presentan una mayor vulnerabilidad en el tráfico urbano. Al situarse delante del resto de vehículos, se reduce el riesgo de colisiones en el arranque y se facilita su visibilidad para el resto de conductores.

Además, esta medida busca favorecer la convivencia entre distintos tipos de vehículos en las intersecciones reguladas, garantizando que cada uno disponga de un espacio adaptado a sus características.