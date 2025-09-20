La DGT estrena señal para diferenciar a ciclistas y peatones en la misma vía

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha incorporado al catálogo oficial la señal S-41, destinada a identificar aquellas vías en las que circulan de manera conjunta peatones y ciclos, con un espacio diferenciado para cada uno. El organismo detalla que el diseño podrá adaptarse según la disposición real de los espacios en cada tramo de vía.

Una nueva señal en el catálogo de tráfico

La introducción de la señal S-41 responde a la necesidad de ordenar la convivencia entre peatones y ciclistas en itinerarios compartidos, cada vez más presentes en entornos urbanos y periurbanos. Estas sendas suelen encontrarse en zonas de nueva urbanización, áreas próximas a centros educativos o parques y vías interurbanas de carácter recreativo. Hasta ahora, la regulación de estos espacios se hacía principalmente con señales genéricas, lo que dificultaba la identificación de las áreas reservadas a cada colectivo.

Con esta incorporación, la DGT pretende ofrecer un instrumento gráfico claro y unificado que pueda ser comprendido por todos los usuarios de la vía. La señal mostrará dos figuras diferenciadas, una de peatón y otra de ciclista, separadas por una línea que marcará la disposición del espacio reservado a cada tipo de circulación.

Adaptación a cada trazado

Uno de los aspectos destacados de la nueva señal es su flexibilidad de diseño. La DGT especifica que no existirá un único modelo rígido, sino que podrá variar según la configuración real de la vía. De esta forma, la señal se adaptará tanto a sendas en paralelo, en las que peatones y bicicletas circulan de manera longitudinal, como a aquellas que dividen el espacio de forma transversal.

Este planteamiento busca reflejar fielmente la disposición de cada itinerario, evitando confusión y mejorando la percepción de seguridad de los usuarios. Además, facilita que ayuntamientos y administraciones competentes puedan emplear el formato más adecuado en cada caso sin alterar el significado general de la señal.

Convivencia en entornos urbanos

La presencia de peatones y bicicletas en un mismo espacio ha generado en los últimos años un aumento de situaciones de conflicto leve en determinadas ciudades. Aunque la siniestralidad asociada a estos encuentros es reducida en comparación con otros tipos de accidentes de tráfico, las instituciones competentes consideran necesario reforzar la regulación.

La señal S-41 contribuirá a que los usuarios identifiquen de manera más clara la zona que les corresponde y respeten la circulación del otro colectivo. Según la DGT, esta medida se enmarca dentro de las actuaciones destinadas a favorecer la movilidad sostenible, al facilitar que más personas opten por desplazamientos a pie o en bicicleta en condiciones de seguridad.

Marco normativo

La nueva señal se incluye en el Catálogo Oficial de Señales de Circulación, documento que recoge los símbolos, formas y significados que deben utilizarse en las vías españolas. Este catálogo se actualiza periódicamente para adaptarse a las necesidades derivadas de la evolución de la movilidad.

En este caso, la incorporación responde a la aplicación de la normativa que regula las vías ciclistas y sendas peatonales compartidas, contemplada en la legislación de tráfico y seguridad vial. La DGT recuerda que las administraciones locales son responsables de la instalación y mantenimiento de las señales en su ámbito territorial, por lo que serán los ayuntamientos los que determinen la implantación de la S-41 en cada municipio.

➡️ La nueva señal S-41 indica la existencia de una vía destinada a la circulación de ciclos y peatones con espacio diferenciado entre ambos. El diseño de la señal podrá adaptarse a la situación real de los espacios en cada vía. #NuevasSeñales pic.twitter.com/kYqBe9tEYv — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 26, 2025

Seguridad y visibilidad

Además de ordenar el uso del espacio, la señal tiene un papel preventivo. Al indicar de forma clara la coexistencia de peatones y ciclos, ayuda a reducir la probabilidad de maniobras inesperadas y mejora la visibilidad de colectivos considerados vulnerables. Este refuerzo gráfico es especialmente relevante en zonas de gran afluencia, donde la interacción entre ambos modos de desplazamiento es constante.

La DGT subraya que la nueva señal se suma a otras medidas que se han ido implementando en los últimos años, como la reducción de la velocidad en calles de un solo carril por sentido a 30 kilómetros por hora o la obligatoriedad del casco para menores de 16 años en bicicleta.