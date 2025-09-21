La DGT introduce la señal S-891 para recordar la distancia mínima al adelantar ciclistas y ciclomotores

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado la nueva señal complementaria S-891, diseñada para recordar la distancia mínima que los conductores deben guardar al adelantar a bicicletas y ciclomotores. El panel, que se instalará bajo las señales verticales correspondientes, tiene como objetivo reforzar la seguridad de los usuarios más vulnerables en carretera, recordando de forma clara la obligatoriedad de mantener una separación lateral suficiente.

Refuerzo normativo en las carreteras

El panel S-891 actúa como un complemento a las señales ya existentes y se aplicará en aquellos tramos donde la convivencia entre vehículos a motor y usuarios vulnerables es más frecuente. Según la DGT, su finalidad es recordar de manera visual y directa la normativa vigente, especialmente en adelantamientos, uno de los momentos de mayor riesgo para ciclistas y motoristas.

El Reglamento General de Circulación establece que los conductores deben mantener una distancia lateral mínima de 1,5 metros al adelantar bicicletas y ciclomotores en vías interurbanas. En algunos tramos, el riesgo es mayor debido a la estrechez de la calzada o al alto volumen de tráfico compartido, lo que ha motivado la creación de esta nueva señalización complementaria.

Ciclistas y motoristas, entre los más vulnerables

Los datos de siniestralidad muestran que los ciclistas y motoristas son dos de los colectivos más expuestos en carretera. Los accidentes que implican adelantamientos indebidos o sin la separación adecuada suponen una parte relevante de la accidentalidad.

En entornos urbanos, la situación se complica por la coexistencia con peatones y otros medios de transporte ligero. En vías interurbanas, el riesgo se multiplica en carreteras secundarias, donde la anchura es limitada y la velocidad de los vehículos a motor dificulta la maniobra de adelantamiento seguro.

Con la introducción del panel S-891, la DGT busca reforzar la conciencia de los conductores y reducir el riesgo de colisiones laterales, recordando de forma constante la obligación legal que ya existe.

Contexto de la nueva medida

La creación de la señal S-891 se enmarca en la estrategia de la DGT para mejorar la protección de los usuarios vulnerables, una línea de trabajo que también incluye campañas de concienciación, controles específicos y el impulso de infraestructuras más seguras, como carriles bici segregados.

La DGT recuerda que la distancia mínima de 1,5 metros no es una recomendación, sino una obligación legal cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones económicas y pérdida de puntos del carné de conducir. La nueva señal pretende reforzar este mensaje, especialmente en zonas con alta circulación de ciclistas o donde se registran antecedentes de siniestralidad.

Instalación en tramos específicos

El panel complementario se colocará bajo las señales verticales de circulación en tramos previamente seleccionados por su nivel de riesgo. Estos puntos incluyen carreteras interurbanas con presencia habitual de ciclistas, zonas de práctica deportiva y recorridos de movilidad cotidiana en ciclomotor.

El objetivo de la DGT es que el recordatorio visual sirva tanto a conductores habituales como a aquellos que circulen ocasionalmente por esas vías, contribuyendo a reducir los siniestros y mejorar la convivencia en la carretera.

➡️ El nuevo panel complementario S-891 recuerda, bajo la señal vertical correspondiente, la anchura de seguridad mínima que debe guardarse en caso de adelantamiento a un ciclo o ciclomotor, o, en ambos casos, conjunto de ellos. #NuevasSeñales pic.twitter.com/fGPpAOSlK6 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 1, 2025

La iniciativa se suma a otras medidas ya aplicadas en los últimos años, como el aumento de sanciones por no respetar la distancia lateral, la obligatoriedad de cambiar de carril cuando sea posible y las campañas de concienciación dirigidas a conductores y ciclistas.