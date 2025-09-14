Las normas clave para conducir con seguridad en autopistas y autovías

Las autopistas y autovías son las vías más utilizadas por los conductores españoles y, aunque están diseñadas para ofrecer un alto nivel de seguridad, la velocidad de circulación más elevada que en las carreteras convencionales exige cumplir con la normativa y mantener la máxima concentración. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que respetar las normas, practicar una conducción defensiva y anticiparse a los riesgos son factores determinantes para reducir la siniestralidad.

Velocidad máxima y vehículos autorizados

El límite general de velocidad en estas vías es de 120 km/h para turismos y motocicletas, aunque los autobuses tienen restringida su velocidad a 100 km/h y los camiones a 90 km/h. El exceso de velocidad está directamente relacionado con los accidentes más graves, la mayoría en salidas de vía de autopistas y autovías y vinculados a distracciones y a superar los límites establecidos.

El acceso está prohibido para ciclomotores, vehículos de tracción animal y aquellos destinados a personas con movilidad reducida, dado que no alcanzan las velocidades mínimas de seguridad. En cambio, los ciclistas pueden circular por el arcén de las autovías únicamente cuando no exista una alternativa viable.

Reglas de prioridad y maniobras

La norma establece que los vehículos que circulan por autopistas y autovías tienen prioridad sobre los que se incorporan, aunque obliga a los conductores ya presentes en la vía a facilitar la incorporación siempre que sea posible y seguro. Para ello, se recomienda anticipar la maniobra cambiando al carril izquierdo si está libre o reduciendo levemente la velocidad.

En estas carreteras, las maniobras de marcha atrás, cambios de sentido, parada y estacionamiento están prohibidas, salvo en zonas habilitadas como áreas de servicio o de descanso. La DGT recuerda que, si un conductor se pasa de salida, debe esperar a la siguiente, evitando cualquier maniobra irregular.

Prohibición para peatones y riesgos asociados

Los peatones no pueden acceder ni circular por autopistas y autovías bajo ninguna circunstancia. La recomendación es clara: en caso de emergencia, los ocupantes deben abandonar el vehículo y colocarse en una zona segura, nunca permanecer en la calzada o en el arcén.

Importancia de la anticipación y la observación

Debido a que todo ocurre con mayor rapidez, la observación de largo alcance es esencial. Detectar con antelación una incorporación, un vehículo detenido o una retención permite tomar decisiones adecuadas, como cambiar de carril o ajustar la velocidad, evitando así alcances o colisiones. La DGT insiste en mantener un alto nivel de atención y evitar distracciones, frecuentes en trayectos largos por la monotonía de la conducción.

Uso de carriles y adelantamientos

El cumplimiento de la norma de circular por el carril derecho, utilizando los de la izquierda solo para adelantar, es otra medida clave para reducir riesgos. Muchos accidentes graves derivan de cambios de carril innecesarios o adelantamientos por la derecha. Las colisiones frontolaterales son un tipo de siniestro vinculado directamente a estas maniobras indebidas.

Emergencias y velocidad mínima

Cuando una avería obliga a circular por debajo de 60 km/h, la norma indica que el conductor debe salir de la autopista o autovía en la primera salida disponible. Detener el vehículo en la vía, incluso en el arcén, representa un riesgo de colisión y de atropello para sus ocupantes. Si el coche queda inmovilizado, se debe estacionar en el arcén derecho, encender las luces de emergencia, colocar la señal V-16 y situar a los pasajeros en un lugar seguro fuera de la calzada.

Distancia de seguridad

La distancia de seguridad es una de las medidas más importantes y, a la vez, una de las menos respetadas. A 120 km/h, la separación adecuada equivale a mantener dos o tres segundos respecto al vehículo delantero, lo que supone aproximadamente 150 metros.