La Dirección General de Tráfico (DGT) ha incorporado al catálogo oficial la señal S991f, destinada a informar a los conductores de que en un punto o tramo de autopista o autovía existe un sistema de control de distancia mínima de seguridad entre vehículos.

Una señal para reforzar la seguridad en carretera

La nueva señal S991f forma parte de la actualización del catálogo de señales de tráfico en España. Su objetivo es advertir al conductor de que se encuentra en un tramo vigilado para garantizar que se mantenga la distancia adecuada respecto al vehículo precedente. Según la DGT, este tipo de dispositivos se utilizan principalmente en autopistas y autovías, donde la velocidad elevada aumenta el riesgo de colisión por alcance en caso de no respetar la separación mínima.

La distancia de seguridad es un elemento clave en la conducción. La normativa establece que los vehículos deben circular a una separación suficiente para detenerse sin colisionar con el que va delante, teniendo en cuenta la velocidad y las condiciones de la vía. Sin embargo, la DGT subraya que en la práctica muchos conductores reducen esa distancia, lo que multiplica las posibilidades de accidente.

Ubicación y características de la señal S991f

La señal S991f se colocará en aquellos puntos donde se hayan instalado sistemas automáticos de medición y control de la distancia entre vehículos, ya sea mediante cámaras o sensores. Estos dispositivos permiten detectar si un coche circula demasiado cerca del vehículo precedente y, en algunos casos, activar un procedimiento sancionador.

El diseño del panel muestra un esquema gráfico que simboliza dos vehículos y una separación entre ellos. Puede ir acompañado de subcarteles en la parte superior o inferior, donde se añada información adicional sobre el funcionamiento del sistema o el tramo de aplicación. De este modo, el conductor tiene un aviso claro y directo de la existencia de una medida de vigilancia en ese punto de la vía.

Contexto dentro de las nuevas señales de tráfico

La introducción de la señal S991f se enmarca en una revisión más amplia del Catálogo oficial de señales de circulación. Este catálogo recoge los modelos homologados que pueden instalarse en las carreteras españolas, con el fin de mantener una uniformidad que facilite la comprensión por parte de los conductores.

En los últimos años, la DGT ha incorporado varias señales nuevas para adaptarse a los cambios en la movilidad y a la presencia de tecnologías de control. Entre ellas se encuentran paneles que advierten de carriles de uso exclusivo, zonas de bajas emisiones o sistemas de control de velocidad mediante radar. La señal S991f añade ahora un instrumento específico para la separación mínima, un aspecto que hasta la fecha se recordaba principalmente a través de campañas de concienciación.

Impacto esperado en la conducción

Con la instalación de la señal S991f, Tráfico busca reforzar la cultura de seguridad vial en torno a la distancia de seguridad. El recordatorio visual y la certeza de que existe un sistema de control pretenden favorecer que los conductores mantengan una mayor separación en vías rápidas.

Los datos de siniestralidad muestran que los accidentes por alcance trasero constituyen un porcentaje relevante de los siniestros en autopistas y autovías. En muchos casos, se producen porque el tiempo de reacción no es suficiente cuando el vehículo precedente reduce su velocidad bruscamente. Una mayor distancia entre vehículos disminuye de forma significativa el riesgo de este tipo de colisiones.

Señalización uniforme en toda España

La DGT ha precisado que la señal S991f seguirá los criterios de diseño establecidos en el catálogo oficial, lo que garantiza que su forma, colores y pictogramas sean idénticos en todo el territorio nacional. Esto permite que cualquier conductor, independientemente de la comunidad autónoma en la que circule, pueda reconocer de inmediato el significado del panel.

➡️ La nueva señal S991f indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional. #NuevasSeñales pic.twitter.com/VUeqMKkqdg — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 27, 2025

Además, se prevé que la señalización se combine con campañas informativas para explicar su función y recordar a los usuarios la importancia de respetar las distancias mínimas. La estrategia busca que la incorporación de la señal no se limite a una advertencia visual, sino que forme parte de un enfoque global de prevención de accidentes