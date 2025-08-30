Más control a las infracciones de tráfico cometidas por turistas en España

España recibe cada año más de 14 millones de visitantes por carretera, una cifra que, junto al turismo que alquila vehículos en el país, tiene un impacto directo en la seguridad vial. En 2024, la Dirección General de Tráfico (DGT) notificó casi 200.000 sanciones a conductores europeos, la mayoría por exceso de velocidad. Una nueva normativa europea ampliará las infracciones perseguidas y facilitará el cobro de multas transfronterizas.

Turismo por carretera y alquiler de vehículos

En 2024, España recibió 93,8 millones de visitantes extranjeros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellos, 14,2 millones llegaron por carretera. A esta cifra hay que añadir el turismo que, tras entrar por otros medios, alquila un vehículo. La consultora DBK calcula que en 2023 la facturación del alquiler de coches procedente de turistas internacionales alcanzó 930 millones de euros, con un parque superior a 600.000 unidades.

No todos los vehículos con matrícula extranjera pertenecen a turistas. Algunos son coches importados y no rematriculados, o conducidos por extranjeros residentes sin regularizar su situación. Según el Observatorio Nacional de la Seguridad Vial, en 2023 1.134 conductores no residentes participaron en siniestros con víctimas, un 2,6% del total.

El papel de la Directiva de 2015 y EUCARIS

La Directiva 2015/413/UE permitió a los países de la Unión Europea intercambiar telemáticamente información de matrículas a través de EUCARIS, una red electrónica que conecta los registros de vehículos y permisos de conducir. España también mantiene este sistema con Reino Unido y negocia acuerdos bilaterales con otros países.

En 2024, la DGT notificó 190.188 sanciones a conductores europeos —sin incluir País Vasco y Cataluña—, principalmente a franceses, portugueses y alemanes. Casi todas las infracciones detectadas correspondieron a excesos de velocidad. El 56% de las multas se cobraron efectivamente.

La nueva Directiva 2024/3237

Aprobada a finales de 2024, esta norma amplía de 8 a 18 las infracciones perseguibles, incorporando conductas como el adelantamiento peligroso, la circulación en sentido contrario o el uso indebido de carriles de emergencia. Además, introduce mecanismos de asistencia mutua para el cobro: el país de origen del infractor deberá implicarse en la identificación y ejecución de la sanción.

Los Estados miembros disponen de dos años y medio para incorporarla a sus legislaciones. Para infractores de fuera de la UE, sin acuerdos bilaterales, la única opción sigue siendo sancionar en el momento de la infracción.

Accidentes con vehículos extranjeros

En caso de siniestro con un vehículo extranjero, la Oficina Nacional Española del Certificado Internacional de Seguro (OFESAUTO) permite conocer el representante legal de la aseguradora en España. Si no hay respuesta en tres meses o no se identifica el país, OFESAUTO investiga.

En 2024, la entidad tramitó 15.772 reclamaciones a países extranjeros para identificar nacionalidad y aseguradora, triplicando las cifras de hace una década. El 64% de las gestiones terminan con éxito. OFESAUTO aconseja fotografiar siempre la matrícula del vehículo implicado para facilitar el proceso.