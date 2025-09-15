La DGT cambia una señal clave: así es la nueva que avisa del paso a nivel sin barreras

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha incluido en el nuevo catálogo oficial de señales de tráfico la actualización de la señal P-8, que advierte del peligro por la proximidad de un paso a nivel no provisto de barreras o semibarreras. El rediseño introduce un icono más actual con el fin de adaptarse a los estándares visuales vigentes.

Catálogo actualizado de señales

La DGT ha publicado el catálogo renovado que recopila las señales oficiales de advertencia, prohibición, obligación e indicación que rigen en la red viaria española. Este documento sustituye al anterior e incorpora cambios gráficos y de diseño en varias señales, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y adaptar la señalización a los estándares europeos.

La nueva representación de la P-8

La señal P-8 corresponde a la advertencia de peligro por la proximidad de un paso a nivel sin dispositivos de protección mecánicos, como barreras o semibarreras. Hasta ahora, esta señal mantenía un diseño basado en símbolos que databan de catálogos anteriores.

Con la actualización, se ha introducido un icono más actual y simplificado, que busca mejorar la identificación inmediata por parte de los conductores. La descripción oficial continúa indicando que esta señal debe colocarse en lugares donde la vía férrea cruza con la carretera a nivel y no existe ningún elemento físico que impida el acceso de vehículos cuando se aproxima un tren.

Adaptación a los tiempos

Según la DGT, la renovación del catálogo responde a la necesidad de modernizar los símbolos utilizados en la señalización para hacerlos más comprensibles y homogéneos en un contexto europeo. El rediseño de la P-8 se alinea con esta estrategia, al tiempo que mantiene la misma función preventiva: advertir al conductor de la proximidad de un cruce ferroviario sin protección.

La actualización del icono pretende facilitar la lectura visual rápida, especialmente en contextos de circulación intensa, y adaptarse al lenguaje gráfico empleado en otras señales viales actuales.

Proceso de implantación

La entrada en vigor del nuevo catálogo implica que las administraciones responsables de carreteras deberán sustituir progresivamente las señales antiguas por los modelos actualizados. En el caso de la señal P-8, esta sustitución será especialmente relevante en aquellas vías que atraviesan pasos ferroviarios activos sin barreras.

La DGT recuerda que, aunque la red ferroviaria ha ido reduciendo el número de pasos a nivel sin protección, todavía existen tramos en los que esta señal es necesaria. Su presencia constituye un elemento clave para garantizar la seguridad en las intersecciones entre carretera y ferrocarril.

Seguridad en pasos a nivel

La advertencia que ofrece la P-8 resulta esencial en la prevención de siniestros, dado que la ausencia de barreras obliga a que el conductor extreme las precauciones antes de cruzar la vía férrea. La DGT señala que el rediseño gráfico contribuye a reforzar la visibilidad del aviso y aumentar la capacidad de reacción del usuario de la vía.

Este cambio forma parte de un conjunto más amplio de modificaciones introducidas en el catálogo oficial, que incluyen ajustes en señales relacionadas con meteorología adversa, ciclistas, peatones y nuevas situaciones de tráfico.