Qué significa la nueva señal S-17a que regula el aparcamiento en farmacias y hospitales

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado la nueva señal de tráfico S-17a, que autoriza el estacionamiento de vehículos en espacios reservados para un fin concreto —como el acceso a una farmacia, un hospital u otro servicio esencial— y siempre durante un tiempo limitado, indicado en un panel complementario.

Señal S-17a: definición y propósito

La nueva señal se enmarca en la actualización del Catálogo oficial de señales de circulación, cuyo objetivo es adaptar la normativa a las necesidades actuales de movilidad y mejorar la comprensión de las normas por parte de los conductores. La S-17a se coloca en aquellos lugares donde el aparcamiento se reserva únicamente a un uso específico. Para garantizar su claridad, la señal incorpora el pictograma que representa el destino autorizado, como una cruz verde en el caso de farmacias o el símbolo hospitalario en el caso de centros sanitarios.

La autorización de estacionamiento no es indefinida. La norma establece que debe figurar un panel adicional con la limitación horaria o temporal correspondiente, lo que impide el uso indiscriminado de la plaza y asegura la rotación necesaria para el fin previsto.

Aplicaciones prácticas

El uso de esta señal está orientado a situaciones muy concretas de la vida cotidiana. Un ejemplo es el acceso rápido a una farmacia de guardia, donde un conductor puede detener el vehículo durante unos minutos para recoger un medicamento. Otro caso es el aparcamiento frente a un hospital, con plazas reservadas para recoger o dejar a pacientes.

La S-17a también puede aplicarse en otros entornos de servicios públicos, como centros de salud, oficinas de asistencia ciudadana o dependencias administrativas, siempre que la finalidad concreta esté representada en el pictograma y acompañada por el panel con la limitación temporal.

Regulación complementaria

La señal no opera de forma aislada. Su validez depende de la información que se añade en el panel complementario, donde se especifica el tiempo máximo autorizado para el estacionamiento. Esta indicación puede variar en función de la ubicación y del tipo de servicio al que se vincule la reserva.

Además, las autoridades de tráfico y los ayuntamientos serán los responsables de determinar los lugares donde la S-17a se instalará y de controlar el cumplimiento de las condiciones fijadas. En caso de incumplimiento, las sanciones por estacionamiento indebido se aplicarán con los criterios ya recogidos en la normativa vigente.

Objetivo de la DGT

La incorporación de la señal S-17a responde a la intención de la DGT de facilitar la comprensión de la regulación vial y adaptarla a nuevas realidades de movilidad. Con esta medida se busca compatibilizar la necesidad de acceso a determinados servicios con el orden en la circulación urbana, evitando tanto la ocupación abusiva de plazas reservadas como la confusión entre conductores sobre la validez de estos aparcamientos.

➡️ La nueva señal S-17a indica el lugar donde está autorizado el estacionamiento de vehículos solo para un fin concreto (acceso a farmacia, hospital...) cuyo pictograma se incluirá en la señal, y durante un tiempo determinado (indicado en panel complementario). #NuevasSeñales pic.twitter.com/QFgdJ3XYv9 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 21, 2025

La actualización del catálogo de señales se suma a otras iniciativas que la DGT está llevando a cabo para mejorar la seguridad vial y garantizar una mayor uniformidad en la señalización en todo el territorio nacional.