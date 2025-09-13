La DGT incorpora una nueva señal para indicar estacionamientos de emergencia por nevadas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado la señal S-129, destinada a marcar los estacionamientos de emergencia por nevadas y, en circunstancias excepcionales, a advertir de áreas habilitadas por incidencias puntuales en la red de carreteras. La medida forma parte de las actualizaciones incluidas en el catálogo oficial de señalización viaria.

Una nueva señal para situaciones invernales

La señal S-129 aparece representada con un fondo azul, un vehículo y un símbolo de nieve que indica su uso específico. Según la DGT, su función principal será señalar los estacionamientos destinados a vehículos que, debido a una nevada, no puedan continuar circulando. Estos espacios servirán como áreas seguras donde esperar la mejora de las condiciones meteorológicas o recibir asistencia.

La novedad se enmarca en la estrategia del organismo de adaptar la señalización de la red viaria a las necesidades actuales de movilidad y seguridad. Con la introducción de esta señal, los conductores dispondrán de una indicación clara y unificada en todo el territorio nacional.

Uso excepcional en otras incidencias

Aunque la aplicación principal de la S-129 está vinculada a episodios de nieve, la DGT aclara que también podrá utilizarse de manera excepcional en situaciones de emergencia no relacionadas con fenómenos meteorológicos. Entre ellas, se contemplan accidentes de tráfico, cortes de carretera o cualquier incidencia que obligue a detener los vehículos en zonas especialmente habilitadas.

El objetivo es que, ante cualquier contingencia que suponga una interrupción de la circulación, los usuarios identifiquen rápidamente un espacio seguro de estacionamiento. Esta flexibilidad amplía el alcance de la señal más allá de las carreteras de montaña, extendiéndolo a otras vías donde se puedan registrar incidencias de distinta índole.

Relación con la normativa vigente

La incorporación de la señal S-129 responde a lo establecido en el Catálogo oficial de señales de circulación, documento que se actualiza periódicamente para adaptarse a los cambios normativos, técnicos y sociales en materia de tráfico. La DGT subraya que estas modificaciones buscan reforzar la seguridad vial y mejorar la comprensión de las señales por parte de los conductores.

El organismo recuerda que todas las señales de tráfico deben cumplir con criterios de homogeneidad, visibilidad y comprensión inmediata. La inclusión de iconografía específica, como el copo de nieve en este caso, tiene como finalidad reducir la posibilidad de error y aumentar la eficacia de la información transmitida al conductor.

Contexto en la red viaria española

En España, los episodios de nevadas afectan cada invierno a miles de kilómetros de carreteras, especialmente en áreas de montaña o en la Meseta Norte. En estas circunstancias, la DGT activa dispositivos especiales de vialidad invernal y establece restricciones a la circulación de determinados vehículos.

Con la nueva señalización, se pretende facilitar la gestión ordenada del tráfico en episodios de nieve, evitando bloqueos en vías principales y asegurando que los vehículos que no puedan continuar tengan una alternativa señalizada para detenerse.

Coordinación con otros organismos

La puesta en marcha de los estacionamientos de emergencia señalizados con la S-129 se llevará a cabo en coordinación con las autoridades autonómicas y locales competentes en materia de carreteras. Serán estas administraciones las encargadas de determinar las ubicaciones concretas y garantizar que los espacios cumplen con las condiciones de seguridad necesarias.

➡️ La nueva señal S-129 indica la situación de un estacionamiento de emergencia por nevadas y, excepcionalmente, para incidencias. #NuevasSeñales

Además, la DGT destaca la importancia de la colaboración con los servicios de emergencias y de conservación de carreteras, que serán responsables de activar y supervisar el uso de estas áreas en función de la situación meteorológica o de la incidencia que lo motive.

Información para conductores

La DGT recuerda a los usuarios que, en caso de encontrar la señal S-129, deberán seguir las indicaciones de los agentes de tráfico o de los paneles de mensaje variable. La utilización de estas áreas de estacionamiento de emergencia se considera una medida preventiva, y su respeto es obligatorio para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Asimismo, el organismo insiste en la necesidad de planificar los viajes en invierno, consultar los partes meteorológicos y llevar en el vehículo los elementos obligatorios en caso de nieve, como cadenas o neumáticos de invierno.