La DGT avisa de la maniobra que multiplica los accidentes

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado la importancia de realizar los cambios de carril con precaución y siguiendo la regla RSM —Retrovisor, Señalización y Maniobra—, una secuencia básica que contribuye a reducir riesgos en la circulación. El aviso incide en que zigzaguear entre carriles multiplica las posibilidades de provocar accidentes.

El organismo dependiente del Ministerio del Interior ha señalado que los movimientos bruscos de un carril a otro obligan al resto de conductores a frenar de forma repentina, lo que puede derivar en alcances u otras situaciones de peligro. La DGT subraya que el comportamiento de zigzagueo, además de ser sancionable, compromete la fluidez del tráfico y genera inseguridad en la vía.

El zigzagueo se observa con frecuencia en vías rápidas, especialmente en horas punta, cuando algunos conductores intentan ganar tiempo cambiando de carril constantemente. Según la DGT, esta práctica no solo es ineficaz en términos de ahorro de tiempo, sino que incrementa de forma considerable el riesgo de colisión por alcance, ya que obliga a los vehículos que circulan detrás a reaccionar de manera repentina.

Zigzaguear entre carriles es un riesgo para el resto de conductores, ya que puede provocar frenadas, alcances y otras situaciones peligrosas. El cambio de carril debe hacerse siempre con prudencia, siguiendo la regla RSM (Retrovisor-Señalización-Maniobra). #CeroRiesgos pic.twitter.com/TCjLLhkJub — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 21, 2025

La regla RSM: Retrovisor, Señalización, Maniobra

El mensaje difundido recuerda la aplicación de la regla RSM (Retrovisor-Señalización-Maniobra) en cualquier cambio de carril. Se trata de un procedimiento enseñado en las autoescuelas y que continúa siendo válido en la conducción cotidiana.

El primer paso consiste en comprobar la situación mediante los espejos retrovisores para asegurarse de que el carril contiguo está libre y la maniobra es posible. El segundo, señalizar la intención de desplazamiento con los intermitentes, de manera que los demás usuarios de la vía puedan anticipar la acción. Finalmente, el tercer paso es realizar la maniobra únicamente si se cumplen las condiciones de seguridad, sin obligar a otros vehículos a frenar o modificar bruscamente su trayectoria.

La DGT recuerda que este procedimiento no es solo una recomendación, sino una obligación vinculada a la normativa de tráfico. El artículo 74 del Reglamento General de Circulación establece que todo cambio de carril debe realizarse sin poner en peligro al resto de usuarios, utilizando la señalización adecuada y verificando previamente que la maniobra puede ejecutarse sin riesgo.

Seguridad y prevención en carretera

El aviso de la DGT se enmarca dentro de sus campañas de concienciación orientadas a reducir la siniestralidad. La institución subraya que los cambios de carril imprudentes figuran entre las maniobras que más accidentes provocan en vías de alta capacidad, especialmente cuando la densidad del tráfico es elevada.

En este sentido, Tráfico señala que los alcances constituyen uno de los tipos de accidente más frecuentes en autovías y autopistas. Estos incidentes suelen tener como origen una falta de distancia de seguridad o una reacción inesperada provocada por otro vehículo. El zigzagueo, al obligar a frenar de manera imprevista, aumenta las posibilidades de que se produzca esta situación.

Concienciación como herramienta clave

La DGT mantiene de forma habitual recordatorios en redes sociales y campañas divulgativas en medios de comunicación, con el objetivo de reforzar hábitos de conducción segura. Entre las recomendaciones reiteradas se encuentra evitar distracciones, respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad y no realizar maniobras arriesgadas.

En el caso de los cambios de carril, el organismo insiste en que una conducción previsible y ordenada permite al resto de usuarios adaptarse mejor a las circunstancias del tráfico y reduce la probabilidad de colisiones. Además, recalca que la señalización con los intermitentes es obligatoria siempre que se pretenda modificar la trayectoria del vehículo, tanto en carretera como en vías urbanas.

La Dirección General de Tráfico recuerda también que el incumplimiento de estas normas puede ser sancionado con multas y pérdida de puntos del carné de conducir. Más allá de las sanciones, el objetivo principal es evitar que una maniobra incorrecta derive en un siniestro.