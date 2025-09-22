La DGT introduce una nueva señal, la S-46: así te afectará en la carretera

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado la incorporación de la nueva señal S-46 en el catálogo oficial de señales de circulación, destinada a señalar el final de una calzada de uso obligatorio para automóviles, con la excepción de motocicletas de dos ruedas y vehículos de tres ruedas asimilados.

El organismo dependiente del Ministerio del Interior explicó que la incorporación de esta señal responde a la necesidad de actualizar y armonizar la normativa de tráfico con los diferentes tipos de vehículos que circulan actualmente por las carreteras españolas.

➡️ La nueva señal S-46 señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de calzada obligatoria para automóviles, excepto motocicletas de dos ruedas y vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas. #NuevasSeñales pic.twitter.com/cMARtcXLGU — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 13, 2025

Características y función de la S-46

La nueva señal, de carácter rectangular y fondo azul, se integra en el grupo de señales de indicación de servicios o limitaciones de uso de la calzada. Su diseño incluye un símbolo que representa el final de la obligación, facilitando la comprensión tanto a conductores nacionales como extranjeros.

Con esta medida, se pretende mejorar la claridad en la señalización vial, especialmente en aquellos tramos donde existe una calzada destinada de forma exclusiva a determinados vehículos. El objetivo es evitar dudas sobre el momento en que esa restricción o preferencia deja de estar vigente.

La DGT ha utilizado sus canales oficiales para dar a conocer la S-46, con el fin de que conductores y profesionales del transporte estén informados antes de su colocación en carretera. El organismo recuerda la importancia de la formación continua en materia de seguridad vial y la necesidad de que los conductores se mantengan actualizados en lo relativo a la normativa y a la señalización vigente.

Actualización del catálogo de señales

La introducción de la S-46 se enmarca en un proceso de modernización del catálogo oficial de señales de tráfico, que contempla la incorporación progresiva de nuevas indicaciones adaptadas a la realidad actual de la movilidad.

En los últimos años, la DGT ha señalado la importancia de revisar la señalización de acuerdo con la evolución de los medios de transporte, la aparición de nuevos tipos de vehículos y las exigencias de la normativa europea. Este trabajo busca garantizar que las señales transmitan mensajes claros y homogéneos en todo el territorio.