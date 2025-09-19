Los funcionarios culpan a un "megacontrato inasumible" del parón de los helicópteros de Tráfico

La falta de atención e inversión del Gobierno ha llevado a una situación inconcebible en un país como España. El asunto fue denunciado hace unos días por los funcionarios de la DGT y Libertad Digital dio cuenta del hecho: el parón total de los helicópteros de Tráfico por la falta de renovación del contrato de mantenimiento. Traducido: que están en tierra y no pueden volar por la falta de previsión.

Pues bien, la Mesa Delegada de la DGT ha mantenido ya una reunión con los representantes de los funcionarios para analizar el problema. Y el resultado ha sido la constatación de que todo el proceso partió de un megacontrato inasumible e irreal que ha llevado ahora a los helicópteros a depender de un mantenimiento aún más caro. Y el Gobierno, por lo visto, ha preferido dejar los helicópteros en tierra.

Denuncia del sindicato CSIF

La Mesa se reunió "para recibir información sobre el estado actual y el futuro de nuestra Unidad de Medios Aéreos, que como hemos denunciado, actualmente solo tiene operativos drones, debido a la falta de mantenimiento activo de nuestros helicópteros", explican los miembros del sindicato CSIF de esa unidad de trabajo.

"Esta situación se inicia con el responsable anterior de la Subdirección de Tráfico y Movilidad, que se empeñó en un megacontrato para la UMA totalmente irreal, y desde luego fuera de toda lógica, pues existen solo dos empresas en España con capacidad para esta tarea, y una es, según nuestras informaciones, nada recomendable por su falta de seriedad y por estar inmersa en numerosos problemas", señalan desde CSIF.

Por ello, los funcionarios han solicitado a la DGT "la apertura de expediente disciplinario para el antedicho responsable. Si un operador de información dejase una ventanilla sin atender y sin servicio estamos seguros de que se le cae el pelo. Pues bien, este subdirector, con su falta de diligencia, ha dejado a la DGT sin un servicio fundamental como es el de Helicópteros", explican.

Falta de competencia en el sector

"Para más inri, y dado que solo una empresa es solvente para acometer los mantenimientos requeridos, nos encontramos en una situación manifiestamente débil, debido a la falta de competencia", añaden.

"Lo que no alcanzamos a comprender es que, estando en un mercado globalizado, en una Unión Europea de libre competencia y de libre concurrencia, no se contacte con empresas europeas del sector para que exista un abanico de oportunidades y con más posibilidades para acometer este servicio de mantenimiento de nuestros helicópteros, cuando uno de los problemas fundamentales es lo obsoleto de nuestro material", explican los trabajadores.

Contrato pendiente con la única empresa

Lo cierto es que se ha vuelto a ofrecer a esa ‘única’ empresa nacional el mantenimiento y la DGT asegura que "espera que se formalice el contrato para la segunda quincena de octubre".

"A día de hoy la Mesa de Contratación ha realizado un borrador para el Departamento Económico Fiscal, en el que, además del mantenimiento de Helicópteros, se contempla la compra de 75 drones, algunos de ellos dotados de cinemómetro, por un importe de millón y medio de euros. Amén de este contrato, la DGT ha incluido en una mega compra del Ministerio de Defensa la adquisición de nuevos aparatos, porque con la obsoleta flota que tenemos (solo dos helicópteros son actuales) vamos a continuar con los problemas en su mantenimiento activo.

Actualmente nuestros helicópteros se mantienen en tierra, conservados y mantenidos por nuestro personal para que no se arruinen del todo (mantenimiento pasivo)", concluyen los funcionarios.