La señal P-21b llega a tráfico: qué significa y dónde se colocará

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado el pictograma P-21b, incluido en el nuevo catálogo oficial de señales, que se empleará para advertir a los conductores de la cercanía de lugares donde transitan o realizan actividades personas con movilidad reducida o dificultades sensoriales.

Señal de advertencia

Según la DGT, la función principal de esta señal es prevenir riesgos en la conducción mediante la advertencia de que se circula próximo a un espacio donde pueden encontrarse personas con alguna limitación física o sensorial. El organismo subraya que no se trata de una señal de prohibición ni de restricción, sino de alerta al conductor para extremar la precaución en el entorno.

La nueva señal P-21b

El pictograma P-21b presenta dos figuras humanas con bastón sobre un fondo blanco, enmarcado en un triángulo rojo, siguiendo el mismo esquema que el resto de señales de advertencia de peligro incluidas en la normativa de tráfico.

Nuevo catálogo de señales

La introducción de este símbolo forma parte del catálogo actualizado de señales viales, que incorpora modificaciones en iconografía y denominaciones para adaptarse a las necesidades actuales de movilidad. Este catálogo regula de manera homogénea la señalización en todo el territorio nacional y responde al compromiso de la DGT con la seguridad de peatones y conductores.

El P-21b se suma a otras señales de advertencia que indican la proximidad de colegios, pasos de animales, tramos con curvas o zonas de visibilidad reducida. En este caso, el objetivo es visibilizar los espacios donde personas con movilidad reducida o discapacidad sensorial participan en actividades cotidianas, evitando riesgos en la convivencia vial.

Aplicación práctica

El uso de esta señal se plantea especialmente en entornos urbanos, cerca de centros de rehabilitación, asociaciones de personas con discapacidad, colegios de educación especial, instalaciones deportivas adaptadas o espacios públicos accesibles.

La DGT señala que será competencia de las administraciones responsables de la gestión de carreteras y vías urbanas determinar su instalación en los lugares donde se considere necesaria. La finalidad es que el conductor anticipe la presencia de usuarios con necesidades especiales y adapte la conducción en consecuencia.

Contexto normativo

El catálogo en el que se incluye el pictograma P-21b constituye un instrumento de referencia tanto para autoridades locales y autonómicas como para proyectistas y responsables de infraestructuras. Su actualización periódica busca mantener coherencia con la normativa europea en materia de señalización y favorecer una conducción más segura y previsible.

La DGT recuerda que el cumplimiento de las advertencias contenidas en estas señales es obligatorio, en tanto se dirigen a la protección de la seguridad vial y la reducción de la siniestralidad, especialmente en colectivos vulnerables.