El aviso de la DGT que afecta a todas las embarazadas: podrías estar haciéndolo mal

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado que todas las personas que viajan en un vehículo deben usar el cinturón de seguridad, incluidas las mujeres embarazadas. Aunque en el pasado existieron dudas sobre su conveniencia durante la gestación, los estudios y datos recopilados por las autoridades de tráfico y sanitarias confirman que su uso reduce significativamente el riesgo de lesiones graves tanto para la madre como para el feto.

El cinturón protege más que su ausencia

La DGT recuerda que no existe actualmente ninguna exención general para las embarazadas en la normativa española. El Reglamento General de Circulación (RGC) obliga a utilizar el cinturón en todas las plazas equipadas con él, y únicamente se contemplan excepciones muy concretas por motivos médicos, siempre acreditadas con un certificado oficial.

El #CinturónDeSeguridad siempre es obligatorio en #embarazadas. Hasta 2006, el #RGC permitía no llevarlo en determinadas circunstancias, pero se comprobó que la futura madre se expone a un riesgo mayor que si lo lleva abrochado. Eso sí, hay que ponérselo de forma adecuada.👇 pic.twitter.com/NGe0tYk30r — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 19, 2025

Las investigaciones revisadas por el organismo apuntan a que no llevar el cinturón aumenta el riesgo de lesiones internas y pérdida fetal incluso en colisiones leves. Según los datos de la DGT, hasta un 75 % de las muertes y lesiones graves podrían evitarse si se lleva correctamente colocado. Por ello, la recomendación general es mantenerlo abrochado durante todo el trayecto, tanto en ciudad como en carretera, con la única precaución de colocarlo de forma segura y cómoda.

Colocación correcta durante el embarazo

El principal riesgo no está en el cinturón, sino en llevarlo mal ajustado. La DGT especifica que la banda inferior debe situarse por debajo del abdomen, bien ajustada a las caderas y al hueso pélvico, evitando en todo momento que pase por encima del vientre. La banda diagonal ha de colocarse entre los senos y hacia un lateral del abdomen, sin presionar directamente la barriga.

El organismo recomienda, además, mantener el respaldo lo más vertical posible y asegurar que el cinturón quede tenso, pero no apretado. En el caso de las conductoras, se aconseja mantener una distancia mínima de 25 centímetros respecto al volante para evitar el impacto del airbag sobre el abdomen en caso de colisión.

Para los viajes largos, Tráfico aconseja hacer paradas frecuentes para estirar las piernas, hidratarse y evitar una presión constante sobre el vientre. En trayectos urbanos, aunque la velocidad sea baja, el cinturón sigue siendo esencial, ya que los golpes bruscos pueden provocar desplazamientos internos que afecten al feto.

Qué hacer en caso de accidente

Si una mujer embarazada sufre un accidente, incluso a baja velocidad, la DGT y los servicios sanitarios recomiendan acudir de inmediato a un centro médico para realizar una evaluación completa. Algunos traumatismos pueden no manifestarse de forma visible y derivar en complicaciones posteriores, como desprendimientos de placenta o contracciones prematuras.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) coinciden en que el uso adecuado del cinturón reduce de forma drástica la mortalidad fetal y materna en siniestros de tráfico. Por ello, todos los protocolos internacionales de seguridad recomiendan su uso en cualquier etapa del embarazo.

Educación vial y concienciación

La DGT mantiene campañas de sensibilización específicas sobre el uso del cinturón, tanto para embarazadas como para el resto de los ocupantes del vehículo. Estas acciones se difunden en redes sociales y medios públicos, con el objetivo de recordar la importancia de los hábitos de seguridad vial básicos.

El mensaje de Tráfico es claro: el cinturón de seguridad salva vidas, y su correcta colocación es la mejor protección para la madre y para el bebé en desarrollo.