La DGT estrena nueva señal para las confluencias: todo lo que debes saber sobre ella

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha incorporado la señal vertical S-73b a su catálogo oficial, destinada a advertir a los conductores de la confluencia de dos carriles por la derecha en calzadas con doble carril en el mismo sentido. Su diseño, inspirado en la señalización empleada en otros países europeos, busca ofrecer una lectura rápida y clara sobre la reducción de carriles en tramos donde se produce una fusión del tráfico.

La señal S-73b

La S-73b pertenece al grupo de señales informativas de calzada. Su forma es rectangular y de color azul, siguiendo el estándar de las señales de información. En su interior, sobre un fondo azul, se representan dos líneas blancas paralelas que convergen en una única línea común por el lado derecho, lo que indica que el carril derecho se une al izquierdo.

➡️ La nueva señal S-73b indica, en una calzada con dos carriles de circulación en el mismo sentido, que se producirá la confluencia de dos carriles por el lado derecho. #NuevasSeñales pic.twitter.com/Qsb75GNBJb — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 14, 2025

Los vehículos que circulan por el carril derecho deben integrarse progresivamente en el carril contiguo. La inclinación de las líneas y la simetría del diseño permiten reconocer la maniobra incluso a distancia o en condiciones de baja visibilidad. Según la DGT, el símbolo no implica prioridad de paso para ninguno de los carriles, sino que advierte de una integración y llama a extremar la precaución y la colaboración entre conductores.

Diferencias entre las señales S-70, S-71 y S-72

La S-73b amplía el grupo de señales dedicadas a describir la estructura de la calzada. Hasta ahora, el catálogo incluía:

S-70 : indica una calzada de un solo carril por sentido.

S-71 : muestra dos carriles en el mismo sentido.

S-72: representa tres o más carriles de circulación.

Mientras las anteriores informan sobre la disposición permanente de la vía, la S-73b alerta de una variación próxima: la unión o desaparición de un carril por el lado derecho. Por tanto, no sustituye a las existentes, sino que las complementa, aportando información dinámica sobre el trazado.

Contexto y aplicación práctica

La DGT ha incluido la S-73b dentro de su proceso de actualización del Catálogo Oficial de Señales Verticales de Circulación, en el que se están introduciendo nuevos pictogramas para situaciones específicas. Su uso será especialmente útil en tramos donde finaliza un carril de aceleración, zonas de obras o reducciones temporales de calzada, así como en entradas o salidas de autovías donde dos flujos de tráfico deben integrarse.

Un paso hacia una señalización más precisa

La introducción de la S-73b refuerza el objetivo de la DGT de mejorar la anticipación del conductor y reducir los conflictos de tráfico derivados de los cambios de carril. Al ofrecer una representación visual directa de la maniobra, se facilita una incorporación más segura, evitando frenazos o maniobras bruscas.

El organismo recuerda que la señal tiene carácter informativo, no regulador, y debe interpretarse como una advertencia previa a una situación de confluencia.