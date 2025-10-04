La DGT crea una nueva señal para autocaravanas: así es la S-128 y para qué sirve

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha incorporado al Catálogo oficial de señales de circulación la señal S-128, destinada a informar de la presencia de un punto habilitado para el vaciado de aguas residuales de caravanas y autocaravanas. Con esta incorporación se amplía el repertorio de señales de servicio que buscan atender las necesidades específicas de los usuarios de este tipo de vehículos.

Una señal específica para autocaravanas

El nuevo pictograma S-128 muestra de manera esquemática una autocaravana y una canalización de descarga de líquidos, con el objetivo de identificar claramente las instalaciones habilitadas para el vaciado de aguas residuales. Según la DGT, esta señal responde a la demanda creciente de usuarios de vehículos vivienda, que requieren infraestructuras adaptadas en sus desplazamientos.

La inclusión en el catálogo significa que la señal podrá ser empleada oficialmente en la red viaria para guiar a los conductores hacia estos puntos de servicio. Forma parte del conjunto de señales de servicios y equipamientos, en las que ya se incluyen, entre otras, estaciones de servicio, áreas de descanso o talleres mecánicos.

Actualización del catálogo de señales

La DGT ha explicado que la introducción de la S-128 se enmarca en la actualización general del Catálogo oficial de señales de circulación, un documento que define los pictogramas utilizados en la señalización de las carreteras españolas. Este catálogo sirve como referencia normativa tanto para la Administración como para los titulares de las vías.

Cada incorporación supone la normalización de nuevos servicios o situaciones que deben ser fácilmente reconocibles por todos los conductores. En este caso, el crecimiento del turismo en caravana y autocaravana en España ha hecho necesario contar con una señal clara que indique los puntos de vertido autorizados, garantizando además un uso adecuado de las infraestructuras y evitando prácticas inadecuadas.

Contexto del uso de autocaravanas en España

Los datos de la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Caravaning, recogidos por la DGT, indican que en los últimos años se ha incrementado notablemente el número de matriculaciones de autocaravanas en España. Este fenómeno se traduce en una mayor presencia de este tipo de vehículos en la red viaria y en la necesidad de reforzar la señalización vinculada a sus servicios.

La DGT recuerda que el vaciado de aguas residuales debe realizarse exclusivamente en los puntos autorizados, de forma que se eviten vertidos en lugares no habilitados, que pueden tener consecuencias medioambientales. La señal S-128 permitirá que los conductores localicen de forma rápida y clara estas instalaciones en sus rutas.

Implantación progresiva en la red viaria

La presencia de la señal S-128 en carretera dependerá de la instalación por parte de los gestores de las vías y de los ayuntamientos que dispongan de áreas de servicio específicas. A medida que se actualice la señalización de las infraestructuras, los conductores comenzarán a encontrarse con este nuevo pictograma en los accesos a áreas de servicio y espacios habilitados.

La DGT ha insistido en que la normalización gráfica facilita la comprensión universal de las señales, independientemente del idioma o la procedencia de los conductores. De este modo, el símbolo S-128 contribuirá a la homogeneidad de la señalización en un ámbito con creciente presencia de usuarios internacionales.