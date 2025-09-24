La nueva señal de la DGT que verás en autopistas con cuestas largas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado la incorporación de la señal S-993, destinada a advertir a los conductores del riesgo de alcance en determinados tramos de autopistas y autovías donde la pendiente ascendente provoca una reducción significativa de velocidad en los vehículos pesados respecto a los turismos.

La DGT ha informado de que la nueva señalización responde a la necesidad de mejorar la seguridad vial en tramos concretos de alta capacidad. En estos puntos, la diferencia de velocidad entre turismos y camiones puede aumentar el riesgo de alcance, especialmente cuando la pendiente obliga a los vehículos de gran tonelaje a circular notablemente más despacio.

La S-993 se colocará de forma exclusiva en autopistas y autovías. No está prevista su utilización en carreteras convencionales, ya que su diseño responde a las características de las vías de alta capacidad, donde el tráfico es más denso y la convivencia entre diferentes tipos de vehículos exige medidas adicionales de prevención.

Características de la señal S-993

La nueva señal muestra un turismo acercándose a un camión, acompañada del pictograma de pendiente. Su objetivo es advertir de manera gráfica al conductor de la posibilidad de encontrar vehículos pesados a baja velocidad inmediatamente después de una curva o cambio de rasante.

➡️ La nueva señal S-993 advierte del riesgo por alcances en un tramo de autopista o autovía debido a que la pendiente ascendente provoca que los camiones circulen a una velocidad sensiblemente menor que los turismos. #NuevasSeñales pic.twitter.com/Qh7Mq8l4W8 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 16, 2025

La señal mantiene el diseño estandarizado de las señales de indicación de la familia S, con fondo azul y símbolos en blanco. Según la DGT, la elección del formato busca que sea fácilmente reconocible para los conductores y que no genere confusión con otras señales de advertencia o limitación.

Contexto en la estrategia de seguridad vial

La introducción de la señal S-993 forma parte de la estrategia de la DGT para reducir la siniestralidad en vías rápidas. En los últimos años se han identificado como puntos de riesgo los tramos donde existe un desnivel acusado que afecta de manera desigual a los diferentes tipos de vehículos.

El objetivo es advertir con antelación a los conductores de turismos para que ajusten su velocidad y aumenten la distancia de seguridad, evitando maniobras bruscas de frenado o adelantamientos indebidos que puedan derivar en un alcance.

Implantación progresiva

La DGT no ha detallado aún el número de señales que se instalarán ni los tramos concretos donde aparecerán en primer lugar. Se prevé una implantación progresiva, priorizando las zonas en las que se ha registrado un mayor número de incidentes relacionados con la diferencia de velocidad entre vehículos pesados y ligeros.

La medida se suma a otras iniciativas de señalización y gestión del tráfico que Tráfico viene impulsando en los últimos años, como la introducción de señales dinámicas en paneles de mensaje variable o la revisión de limitaciones específicas para camiones en tramos de alta intensidad circulatoria.

Conducción preventiva

La DGT recuerda que, más allá de la señalización, la conducción preventiva sigue siendo esencial. En pendientes ascendentes de autopistas y autovías, los turismos deben anticipar la pérdida de velocidad de los vehículos pesados y adaptar su conducción, manteniendo una distancia de seguridad suficiente y evitando adelantamientos en condiciones de riesgo.

La incorporación de la señal S-993 busca reforzar esta conducta preventiva, ofreciendo una advertencia clara en los tramos donde la diferencia de velocidad puede sorprender a los conductores.