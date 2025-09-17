La DGT añade una señal inédita para localizar salidas de emergencia en carretera

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha introducido en el catálogo oficial de señalización la señal S-980a, destinada a identificar de manera precisa la posición en la que se encuentra la salida de emergencia más próxima en las vías españolas.

Una señal para ubicar las salidas de emergencia

La nueva señal, denominada S-980a, se integra en el grupo de paneles de servicios. Su función es sencilla: mostrar al conductor dónde está situada la salida de emergencia más cercana en la carretera. Estas salidas pueden encontrarse en diferentes tramos de autovías, autopistas o túneles, especialmente en aquellos que presentan mayores riesgos de evacuación en caso de accidente, incendio o retención prolongada.

Hasta ahora, la señalización de estas salidas variaba en función de la infraestructura y de la administración responsable de la vía. Con la introducción de la S-980a, la DGT busca unificar los criterios de señalización y ofrecer una información homogénea en todo el territorio nacional.

Seguridad vial y respuesta rápida

La DGT señala que esta medida forma parte de su estrategia para mejorar la seguridad vial en situaciones de emergencia. En el caso de un siniestro con necesidad de evacuación, la rapidez con la que los ocupantes de un vehículo identifiquen una salida puede marcar la diferencia.

La S-980a está diseñada para ser fácilmente reconocible, con un pictograma claro y visible. De esta forma, el conductor o los pasajeros pueden reaccionar sin necesidad de buscar referencias adicionales. Según la DGT, se trata de una señal complementaria, que no sustituye a ninguna otra, pero que añade un recurso adicional para reducir riesgos en carretera.

Uso en túneles y tramos críticos

Aunque podrá colocarse en diferentes tipos de vía, la señal tiene especial relevancia en túneles y tramos de difícil evacuación, donde la necesidad de contar con información inmediata es mayor. En estos entornos, el tiempo de reacción es limitado y los usuarios deben poder abandonar el vehículo con rapidez.

Las salidas de emergencia en túneles están diseñadas para conducir a los ocupantes hacia zonas seguras, protegidas del tráfico y del humo en caso de incendio. Con la S-980a, los conductores tendrán un apoyo visual adicional para identificar el punto de escape más próximo sin margen de error.

Actualización del catálogo de señales

La inclusión de la S-980a se enmarca dentro de la revisión general del catálogo oficial de señales de tráfico en España. La DGT viene trabajando en una actualización de los pictogramas para adaptarlos a las necesidades actuales de la movilidad y reforzar la seguridad en la red viaria.

En los últimos meses, el organismo ha introducido nuevas señales relacionadas con movilidad personal, zonas de bajas emisiones y advertencias específicas. La incorporación de la S-980a responde a la misma lógica: dotar a los conductores de información clara y uniforme que facilite la toma de decisiones en carretera.

Implementación progresiva

La DGT no ha concretado aún un calendario cerrado de implantación, aunque sí ha confirmado que la señal empezará a aparecer en los tramos de mayor prioridad, como túneles largos, autopistas con alta densidad de tráfico y carreteras donde ya existen salidas de emergencia construidas. Posteriormente, se extenderá a otras infraestructuras en función de las necesidades detectadas.

➡️ La nueva señal S-980a indica la posición en que se encuentra la salida de emergencia más cercana. #NuevasSeñales pic.twitter.com/vg3Xcrm9Ry — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 4, 2025

Al tratarse de una señal de nueva creación, su instalación dependerá de la coordinación entre la Dirección General de Tráfico, los titulares de las vías y las comunidades autónomas con competencias en materia de carreteras