La DGT incorpora una señal para advertir de paradas obligatorias en dispositivos de control

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado la señal S-991d, una de las novedades del catálogo oficial de señalización que se está actualizando en España. Esta señal avisa de la existencia de un dispositivo de control de paso con STOP, en el que los conductores deben detenerse obligatoriamente. El organismo subraya que se trata de una herramienta para reforzar la seguridad y la claridad en carretera, al tiempo que permitirá incorporar información adicional mediante carteles complementarios.

Una señal para situaciones de control

La S-991d tiene como finalidad advertir con antelación de la presencia de un punto de control en el que se exige la detención total del vehículo. Aunque la obligación de detenerse en un STOP ya está regulada por la normativa de tráfico, la nueva señal busca identificar de manera inequívoca aquellas situaciones en las que existe un dispositivo específico de control.

Esto incluye, por ejemplo, controles de tráfico, puntos de inspección o escenarios en los que los agentes de la autoridad deben garantizar que todos los vehículos respetan la parada. La DGT explica que con esta medida se pretende dar mayor seguridad tanto a los conductores como a los efectivos que trabajan en carretera.

Subcarteles con información adicional

Una de las características de la S-991d es que puede complementarse con subcarteles situados tanto en la parte superior como en la inferior. Estos elementos ofrecerán detalles adicionales sobre el control, como el tipo de vehículos afectados o las condiciones concretas en las que se desarrolla la regulación del tráfico.

De esta forma, el conductor dispondrá de información clara y anticipada, lo que permite adaptar la conducción con tiempo suficiente y reducir maniobras bruscas en las inmediaciones del control.

Actualización del catálogo de señales

La introducción de esta señal se enmarca en la revisión del catálogo oficial de señales de tráfico, un proceso que la DGT está llevando a cabo para adaptarlo a las necesidades actuales de movilidad. Según el organismo, esta actualización busca homogeneizar criterios y dotar a la red viaria de herramientas más claras y precisas de señalización.

La incorporación de la S-991d responde también a la necesidad de mejorar la seguridad jurídica de los conductores y de los agentes que operan en los dispositivos de control. Al contar con una señal específica, la obligatoriedad de detenerse queda reforzada y el cumplimiento puede supervisarse con mayor facilidad.

Seguridad y eficacia en carretera

Los dispositivos de control en carretera requieren una colaboración activa por parte de los conductores. La DGT destaca que la nueva señal facilita la labor de los agentes de tráfico al reducir las dudas que puedan surgir en algunos tramos. Al identificar claramente la existencia de un control con STOP, los conductores pueden prepararse con antelación y cumplir la orden de detención de manera segura.

Además, el uso de subcarteles complementarios refuerza la eficacia del sistema, al precisar qué tipo de control se realiza y a qué vehículos afecta. Esto permite optimizar la regulación y reducir incidencias en el tráfico.

Parte del rediseño global

La DGT enmarca esta incorporación dentro de un rediseño global de la señalización viaria que incluye la actualización de pictogramas, la eliminación de símbolos obsoletos y la creación de nuevas señales adaptadas a la realidad actual de la movilidad. Entre los objetivos de esta reforma se encuentra la mejora de la comprensión de las señales por parte de los conductores jóvenes y extranjeros, para quienes la claridad en la simbología es especialmente importante.

➡️ La nueva señal S-991d indica la existencia de un dispositivo de control de paso con STOP. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional. #NuevasSeñales vía #DGT pic.twitter.com/XL4fmd8Lag — JICA @grupojica (@grupojica) August 24, 2025

La señal S-991d es, por tanto, un ejemplo de cómo la normativa se adapta a las necesidades operativas de la red de carreteras, buscando un equilibrio entre claridad visual, seguridad y eficacia.