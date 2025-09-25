La nueva señal R-419 obliga a los tractores a desviarse hacia caminos secundarios

Tráfico ha informado de la incorporación de la señal vertical R-419, que obliga a los conductores de tractores a circular por el camino al que se accede en el punto donde está instalada. Con esta medida se busca reforzar la seguridad vial y ordenar el tráfico en entornos donde conviven vehículos agrícolas y turismos.

Nueva señal específica para tractores

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha detallado que la señal R-419 establece la obligatoriedad para los tractores de incorporarse al camino señalizado. Se trata de una señal vertical de carácter reglamentario, incluida en el catálogo oficial, cuya función es ordenar el tráfico de vehículos agrícolas en tramos concretos.

La norma indica que el conductor de un tractor que se encuentre con esta señal debe desviarse hacia el camino al que da acceso, sin posibilidad de continuar por la vía principal. Esta obligatoriedad responde a criterios de seguridad, dado que los tractores presentan características muy diferentes en velocidad y maniobrabilidad respecto a los turismos y vehículos pesados convencionales.

Seguridad en carreteras y caminos rurales

Los tractores forman parte del tráfico cotidiano en carreteras secundarias y zonas rurales. Su velocidad máxima, inferior a la de los automóviles, puede generar retenciones o situaciones de riesgo si circulan durante largos tramos por vías con alta densidad de vehículos.

Con la introducción de la señal R-419, la DGT busca canalizar el tránsito agrícola hacia caminos secundarios adaptados a sus características, reduciendo así los conflictos de convivencia con otros vehículos. El organismo recuerda que esta medida pretende facilitar una circulación más fluida y evitar situaciones de peligro derivadas de diferencias notables en la velocidad de marcha.

Integración en el catálogo oficial de señales

La señal R-419 ha sido incluida en la actualización del catálogo de señales verticales aprobado recientemente. Este catálogo recoge todas las señales de circulación reconocidas legalmente en España, tanto de advertencia como de reglamentación e indicación.

La DGT insiste en que las señales de obligación, como la R-419, deben ser respetadas en todo momento. Su incumplimiento constituye una infracción tipificada en el Reglamento General de Circulación y puede dar lugar a sanciones económicas y a la pérdida de puntos del permiso de conducir.

Convivencia y normativa agrícola

El nuevo símbolo forma parte de un conjunto de medidas dirigidas a mejorar la seguridad en las carreteras donde la presencia de vehículos agrícolas es habitual. La DGT subraya que la agricultura sigue siendo un sector con gran movilidad en zonas rurales y que los tractores requieren condiciones específicas de circulación por su peso, dimensiones y velocidad reducida.

Asimismo, recuerda que el uso de caminos habilitados no solo protege a los conductores de turismos y motocicletas, sino también a los propios agricultores, que se benefician de una vía adaptada a sus necesidades. De este modo, se contribuye a una convivencia más ordenada entre distintos tipos de usuarios en la red viaria.

Campañas de información

La Dirección General de Tráfico ha iniciado una campaña informativa para dar a conocer la nueva señal entre agricultores, autoescuelas y conductores en general. A través de sus canales de comunicación, el organismo difunde material gráfico y explicativo con el fin de que los usuarios identifiquen correctamente el símbolo y comprendan su significado.

➡️ La nueva señal R-419 indica la obligación para los conductores de tractores de utilizar el camino a cuya entrada esté situada. #NuevasSeñales pic.twitter.com/Xxo2NafoD7 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 15, 2025

La DGT insiste en que la formación y la divulgación son esenciales para que las novedades del catálogo de señales tengan una aplicación efectiva. De este modo, se asegura que tanto los conductores habituales de vías rurales como quienes circulan de manera ocasional conozcan la obligación que implica la señal R-419.