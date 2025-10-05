Atento a esta nueva señal de tráfico: así son los nuevos pasos compartidos

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado la puesta en marcha de la señal S-46, destinada a identificar la ubicación de pasos en los que circulan tanto peatones como ciclistas. Esta incorporación forma parte de la actualización del catálogo oficial de señales de tráfico, que busca adaptarse a nuevas formas de movilidad en las ciudades y mejorar la seguridad vial.

Una nueva señal para espacios compartidos

La señal S-46 ha sido definida oficialmente como el indicador de pasos para peatones adosados o compartidos con pasos para ciclistas. Su diseño facilita que los usuarios identifiquen de manera clara estos espacios de cruce, en los que se da prioridad tanto a quienes se desplazan a pie como a quienes lo hacen en bicicleta.

Según la DGT, la intención es ofrecer mayor seguridad en las zonas urbanas donde la movilidad ciclista y peatonal se encuentra con frecuencia, y donde resulta fundamental la convivencia entre ambos modos de desplazamiento. El nuevo símbolo será obligatorio en aquellas vías en las que se habiliten pasos de este tipo, lo que permitirá una señalización homogénea en todo el territorio.

Actualización del catálogo de señales

La incorporación de la S-46 forma parte de la revisión del catálogo oficial de señales de tráfico en España, un proceso que se ha ido actualizando progresivamente con el objetivo de adaptar la normativa a los nuevos hábitos de desplazamiento. En esta actualización se incluyen, además de la S-46, otras señales orientadas a la micromovilidad y a la protección de usuarios vulnerables.

La DGT recuerda que la señalización vertical es una herramienta clave para ordenar la circulación y garantizar la seguridad. Con la aparición de nuevos vehículos, como bicicletas de pedales asistidas, patinetes eléctricos o ciclomotores ligeros, la convivencia en las calzadas y aceras se ha convertido en un reto normativo.

Un paso más en seguridad vial

El nuevo símbolo S-46 refuerza el marco de medidas que Tráfico ha impulsado en los últimos años para dar protección a los colectivos más vulnerables. Entre ellas se encuentra la limitación general de velocidad a 30 km/h en vías urbanas de un único carril por sentido, la ampliación de los carriles bici y la creación de espacios compartidos de prioridad peatonal.

La DGT subraya que la implementación de la señal no modifica las normas de prioridad ya establecidas, sino que las hace más visibles. Con ello, se pretende reducir los conflictos entre usuarios en cruces urbanos, facilitando el reconocimiento inmediato del entorno de circulación.

Implantación progresiva en municipios

La instalación de la señal S-46 dependerá de los ayuntamientos, responsables de la gestión del tráfico urbano. La DGT ha indicado que se ofrecerá asesoramiento técnico a las administraciones locales para garantizar una aplicación uniforme.

En este sentido, se prevé que la señalización se vaya incorporando de forma progresiva a medida que los municipios renueven o adapten su red viaria. De este modo, se asegura que los nuevos pasos para peatones y ciclistas estén correctamente señalizados desde el inicio, evitando confusión entre usuarios.