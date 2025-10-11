Así son los nuevos radares móviles que la DGT pondrá en las zonas de obras en carretera

La Dirección General de Tráfico (DGT) instalará radares móviles en tramos de carretera en obras a partir de 2025, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad y reducir la mortalidad entre los trabajadores de conservación, según anunció su director, Pere Navarro, durante la inauguración de la 33 Semana de la Carretera.

Cada año mueren en España una media de cuatro trabajadores en obras de carretera, una cifra que la DGT quiere reducir con la incorporación de radares móviles que se desplazarán entre diferentes tramos. Navarro explicó que la principal causa de estos siniestros es el incumplimiento de los límites de velocidad por parte de los conductores.

Los dispositivos se colocarán de manera visible y estarán acompañados de un cartel que advertirá a los conductores de su presencia. Con esta medida, la DGT pretende aumentar el respeto a las limitaciones temporales de velocidad que se establecen en las obras, donde el riesgo para los trabajadores es mayor.

Nuevas tecnologías en las carreteras

Además de los radares móviles, Navarro anunció que se trabaja en el desarrollo de conos geolocalizados. Estos dispositivos emitirán una señal de alerta cuando detecten la presencia de un trabajador en la vía, mejorando así la seguridad tanto de los operarios como de los conductores.

El director general de Tráfico recordó que el 42% de los siniestros mortales se producen por salidas de la vía y que un porcentaje similar de fallecidos corresponde a usuarios vulnerables como peatones, ciclistas y, especialmente, motoristas. Estos datos, subrayó, deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar y conservar las infraestructuras.

Además, durante la jornada, el director general de Carreteras, Juan Pedro Fernández, defendió la necesidad de mantener la inversión en conservación. Señaló que en 2023 se alcanzó un récord de inversión en carreteras con 1.507 millones de euros, destinados al mantenimiento y mejora de la red estatal.