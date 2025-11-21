El conflicto entre Rafa, propietario de una vivienda en Marbella, y el hombre que la okupa desde hace meses, ha derivado en una situación casi surrealista. Según relata, el okupa le ha ofrecido 25.000 euros, devolverle su casa y entregarle también las llaves del piso situado justo enfrente —okupado igualmente por él— a cambio de que retire la denuncia por la agresión en la que recibió un salvaje mordisco en un brazo.

La oferta, explica Rafa, ha llegado antes de que se celebre el juicio por la agresión. El propietario afirma que el multiokupa le propone 15.000 euros por su vivienda y 10.000 por el inmueble de enfrente, un piso que salió a subasta en el BOE por 270.000 euros y cuyo titular aún no ha tomado posesión. Hasta entonces, ha relatado el dueño en el programa En boca de todos, el okupa habría roto la cerradura y se habría instalado también allí.

El rechazo de Rafa a la oferta ha desencadenado amenazas del okupa. "Hay audios que me dice que o le pago 25.000 euros o me va a destrozar la casa. Ya me ha destrozado un coche", confiesa. Para él, la intención del okupa es clara: evitar a toda costa la vista judicial.

Incluso en una de las conversaciones telefónicas que el propietario ha hecho públicas, el okupa le llega a chantajear diciendo que "las oportunidades vienen, a veces se atascan, a veces no vienen".

Además de las amenazas, que se han extendido también a su familia, Rafa denuncia que el okupa le ha perseguido en contadas ocasiones. "Ahora voy siempre mirando hacia atrás, en el coche tengo una cámara, llevo defensa personal autorizada", explica. De hecho, confiesa que teme que le hayan colocado "algún localizador" porque "siempre que aparco por algún lado, lo veo".

A esta situación se ha sumado que el okupa también ha denunciado al dueño "por acoso", una estrategia que, según el propietario, retrasa su salida del inmueble. "Cada vez que pone una demanda, el plazo para que él se tenga que ir de mi casa es más largo y él quiere estar lo máximo posible", sostiene.

En cuanto al perfil del multiokupa, Rafa defiende que no encaja con el de una persona en situación vulnerable. Según cuenta, "se mueve con guardaespaldas" de "gran envergadura" y tiene negocios propios, dinero en metálico y vehículos de alta gama, entre ellos "un Aston Martin, dos Mercedes", además de "okupar plazas de garaje".

Pese a este escenario, Rafa confía en que la situación se resuelva. "Estoy esperando a que la justicia se decida a actuar", señala en directo, a la vez que mantiene que "tarde o temprano le van a detener y se lo van a llevar preso".