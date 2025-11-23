La impunidad de Marc, el joven de 22 años que acumula 225 denuncias por okupación

A sus 22 años, Marc se ha convertido en uno de los okupas más activos de España. En apenas cuatro años, acumula 225 denuncias por okupación, 31 detenciones y una orden judicial que le prohíbe pisar su propio municipio, Sant Boi de Llobregat.

Su método es simple, casi mecánico. Cuando entra en un piso —siempre de bancos, fondos de inversión o grandes inmobiliarias— exige un "rescate": 17.000 euros para marcharse sin litigios. Es aquí cuando algunos propietarios optan por pagar para evitar un procedimiento que podría prolongarse años y el okupa desaparece.

Sin embargo, en caso de no lograr el rescate, Marc cambia el cerrojo y vende las llaves a familias vulnerables por 3.000 euros, como si la vivienda fuera suya.

Desde el programa Espejo Público, estiman que, con este modus operandi, el okupa ganará en torno a 5.000 euros de media por vivienda. Si esto se multiplica por las 225 que registra, habría conseguido 1.125.000 euros en apenas cuatro años a costa de okupar casas.

Su expediente policial, según ha trascendido en La Vanguardia, abarca 29 páginas con actuaciones repartidas por varios municipios del Baix Llobregat y otras zonas de Cataluña.

La situación ha alcanzado tal nivel que un juzgado de Sant Boi ha dictado una orden de alejamiento que le prohíbe acceder al término municipal por su actividad constante en la zona y su reiteración delictiva. Aun así, Marc habría seguido actuando en otros municipios.

Añade el mencionado medio que, entre el centenar de okupaciones que acumula, en 2024 habría exigido 17.000 euros a un gestor inmobiliario para devolver la vivienda mientras enviaba fotografías desde el interior. Este episodio derivó en la única causa grave abierta contra él, por coacciones y pertenencia a organización criminal. El pasado 17 de julio, llegó a amenazar desde el balcón a los agentes locales que acudieron a otro de los inmuebles que había okupado.

Pese al volumen de denuncias, la mayor parte de procedimientos abiertos contra Marc son por ahora delitos leves de usurpación, lo que implica multas, pero ni un día en prisión. Esto se debe a que la figura agravada de multirreincidencia no se aplica en este tipo de delitos.