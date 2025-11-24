La quinta y última mesa del Foro de Energía de Libertad Digital ha abordado el papel de los gases renovables —hidrógeno verde y biometano— como herramientas esenciales para completar un sistema eléctrico basado principalmente en energías renovables. La sesión ha reunido a representantes de empresas y asociaciones, como Antonio Cortés, presidente de NEOELECTRA, y Javier Rodríguez Morales, director general de ACOGEN (Asociación Española de Cogeneración). La moderadora de la mesa ha sido Mercedes Rodríguez, subdirectora de Libertad Digital.

El presidente de NEOELECTRA, Antonio Cortés Ruiz, ha abierto la mesa explicando que tenemos "una oportunidad como país con el mejor mix energético que hay en la faz de la Tierra". "Con los gases industriales tenemos una oportunidad, aunque no hay quien dirija y gestione todo esto. Aunque hay un plan nacional, no hay un seguimiento, y cada vez más los plazos se van retrasando", ha añadido. Asimismo, el presidente ha hecho hincapié en que "tenemos residuos que sirven para energetizar y electrificar la industria, pero no existe el programa de actuación". Por ello, a su juicio, "se va a generar una burbuja y desaprovecharemos una vez más el problema que tenemos".

Por otro lado, el director general de ACOGEN, Javier Rodríguez Morales, ha señalado que la cogeneración la utilizan "unas 600 industrias en el país, con la producción de papel, industria alimentaria, industria del automóvil o tableros". Según ha explicado el director de la asociación, se trata de "una tecnología que está presente en todo el mundo", por lo que "si la industria no es competitiva –y más este tipo de industrias– desaparecen".

En su opinión, "la industria y la cogeneración están preparadas para usar los desarrollos de los gases renovables. Probablemente la cogeneración sea el mejor partner para el reto de incorporar gases renovables competitivos". De hecho, "nosotros las cogeneraciones las tenemos preparadas para consumir hidrógeno; el biometano se puede consumir". Sin embargo, según él, "falta un poco de orden en todo esto del biometano que está ascendiendo con graves problemas con la regulación administrativa y los problemas políticos que tenemos".

En definitiva, "el sector energético empieza a cambiar un poco la perspectiva: no sirve de nada dar muchas subvenciones para producir hidrógeno si no hay nadie que vaya a hacer un contrato a largo plazo", ha señalado Rodríguez Morales.

Hidrógeno verde

En cuanto al hidrógeno verde, Antonio Cortés ha señalado que "la tecnología está disponible, en nuestro grupo tenemos equipos que pueden consumir hidrógeno; la cuestión es cuándo va a estar disponible ese hidrógeno, cómo va a llegar a nosotros y el precio que va a tener".

En este sentido, ha explicado que se han realizado "pruebas con hidrógeno al 100% y es viable, pero no sostenible, por lo que hay que llegar a ese equilibrio". Sobre la cogeneración, que permite generar en un mismo proceso calor y electricidad para uso industrial, ha señalado que "es la única tecnología —calificada con la más alta eficiencia— que ha sabido adaptarse en cada momento. Apareció con el diésel, el gas natural, con el biogás y podemos migrar y estamos disponibles al hidrógeno", ha asegurado el presidente de NEOELECTRA.

"El mayor vector de descarbonización de la industria es la cogeneración. En Estados Unidos tienen dos gigavatios de baterías disponibles solo para Texas; nosotros no tenemos absolutamente nada. Nosotros, como grupo, trabajamos el área de regulación de un ciclo combinado: la cogeneración es una herramienta a futuro garante de las necesidades de calor y electricidad —lo que es energía— estén disponibles para lo industrial con una descarbonización casi absoluta", ha añadido Cortés.

La producción nuclear

Por otro lado, Javier Rodríguez ha declarado que "el Gobierno está perpetrando un "cogenocidio industrial. En cinco años hemos perdido el 50% de la producción, equivalente al 30% de la producción nuclear de España". Según ha relatado, la actual ministra Sara Aagesen, cuando fue secretaria de Estado, "anunció la subasta en 2021 y actualmente no se ha hecho ninguna, una subasta para 1.200 megavatios".

"Este año se volvió a tramitar toda esta regulación. En junio presentamos al Ministerio interés firme de más de 88 industrias para desarrollar más de 1.300 megavatios de cogeneración preparada para el hidrógeno, y hace apenas un mes se anunció que se retrasaba otro año más, que se haría para 2026. Nos encontramos la semana pasada con que el marco operativo nos lo deterioran y reducen, sin previo aviso, un 25% la retribución y se cambian las normas", ha denunciado Rodríguez.

Finalmente, Antonio Cortés ha insistido en que "si queremos tener centros de datos que nos faciliten la vida, hay que darle el soporte energético". "Hay industrias ya localizadas que tienen el suelo y la red. Yo llevo 32 años en el sector, pero ahora mismo hay una comunicación o un no querer oír en la industria", ha declarado. Por ello, ha incidido en que "España necesita industria y la industria necesita cogeneración".

En este sentido, Javier Rodríguez ha señalado que "las nuevas inversiones requieren seguridad". "Yo creo que sin industria perdemos todos, y con cogeneración es una tecnología que está ahí para servir a la industria y a los sistemas energéticos", ha concluido en el foro.