Iberdrola: "A las eléctricas no hay que ayudarlas, hay que dejar de penalizarlas"

La tercera mesa del Foro de Energía de Libertad Digital ha tenido como foco central las propuestas de la industria para la competitividad y la sostenibilidad del sistema eléctrico. La ponencia ha contado con la presencia del director de Regulación de Iberdrola, Patxi Calleja; José María González Moya, director general de APPA Renovables; y Marta Castro, directora de Regulación de AELEC. La moderadora de la mesa ha sido Beatriz García, redactora jefa de Libre Mercado.

La directora de Regulación de AELEC, Marta Castro, ha comenzado su intervención advirtiendo de que "la situación no ha mejorado". Según ha explicado, "cuando se publiquen de nuevo las áreas de capacidad, veremos la saturación en la red eléctrica de nuestro país", ya que "la poca capacidad que había por asignar, lo más probable es que los proyectos hayan solicitado su acceso". Castro ha detallado que "66 gigavatios solicitados" y que "el reto está en que actualmente tenemos concedidos y no conectados 43 gigavatios".

Castro ha puesto el foco en la industria eléctrica como motor de demanda: "Más de la mitad de solicitudes provienen de acceso y conexión de la industria electrointensiva: unos 11 gigavatios… y otros 11 de industria proveniente de centros de datos". Y ha defendido que "el poder de dar acceso y conexión es una oportunidad como país", subrayando que España es "un país atractivo" para proyectos industriales si se garantiza rapidez y certidumbre.

La inversión es necesaria

Castro ha pedido más inversión para evitar la congestión de red, advirtiendo que "nos encontramos en un momento clave": "Tenemos que invertir a unos ritmos de cerca de más de 3.000 millones de euros al año… nuestros planes de inversión se deben multiplicar por dos". Una cuestión que, según ha asegurado, también afecta a la financiación: "Podemos perder la oportunidad como país si la tasa de retribución financiera no se alinea con la de la Unión Europea".

El director de Regulación de Iberdrola, Patxi Calleja, ha recordado que el contexto internacional exige actuar rápido: "Ya lo dijo Draghi: no tenemos gas en Europa… dos tercios del precio es traerlo", justificando así el creciente interés de la industria por electrificar procesos térmicos. "El vapor es la mitad del consumo del calor industrial; casi la mitad es electrificable a precios competitivos", ha señalado.

Los ponentes de la mesa 3 del Foro de Energía de Libertad Digital, José María González Moya, Patxi Calleja y Marta Castro, y la moderadora Beatriz García.

Calleja ha denunciado que "la saturación es del 100%", por lo que "no se puede hacer un proyecto". Por ello, ha apelado a la responsabilidad institucional destacando que "existe una gran diferencia entre lo que ven las empresas y lo que se ve en Alcalá 47 –donde se ubica la sede de la CNMC–", advirtiendo que España está "perdiendo muchísima inversión privada" por falta de infraestructura.

Pérdida de energía

Por su parte, el director general de APPA Renovables, José María González Moya, ha recordado el esfuerzo realizado por España en renovables: "Nos hemos gastado un montón de dinero… son muchos miles de millones de euros… y son indudablemente competitivas desde hace tiempo". Sin embargo, ha lamentado que "estamos dando pasos atrás en lo que es la descarbonización" y que "un producto como la electricidad vaya tan penalizado".

González Moya ha puesto cifras sobre la evolución del consumo eléctrico: "Estamos consumiendo 253 teravatios hora; en 2005 consumimos 255", subrayando que esto refleja estancamiento y falta de industria nueva. A su juicio, "estamos perdiendo un montón de energía por la falta de desarrollo de redes, pero también de demanda".

Ha añadido que "el almacenamiento es una solución, pero no genera demanda… hay vida más allá de la solar y de la eólica", alertando de que "estamos cercanos al 18% de la energía renovable que seríamos capaces de producir y la estamos tirando a la basura".

Castro ha reforzado esta idea al apuntar que "todas están en una media del 7,5%… España presenta una tasa muy inferior a la de la UE" y que "esta tasa no está justificada y no es suficiente para retribuir y captar la inversión". Una barrera que, según ha alertado, "ralentiza la velocidad con la que se podría ejecutar" y que exige "una regulación mucho más ágil".

Denuncian la fiscalidad española

Finalmente, Calleja ha reclamado una fiscalidad que deje de penalizar la electricidad: "Después del tabaco y el alcohol, va la electricidad en la fiscalidad española", denunciando que "el impuesto eléctrico es 4 veces mayor que el del gas" y que "las redes en España tienen entre 2 y 3 veces menos coste que en Francia o Alemania". Por tanto, !a las eléctricas no hay que ayudarlas, hay que dejar de penalizarlas" ha sentenciado.

González Moya ha cerrado la sesión con un aviso claro: "La fiscalidad es un crimen para generar empleo y riqueza, hay que facilitarle la vida a los industriales" si se quiere retener a la industria que mira a España como destino para descarbonizarse.