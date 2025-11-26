Yolanda Díaz intenta comprar el voto joven con pagas de 550 euros al mes

Ante los malos resultados que le arrojan las encuestas, Yolanda Díaz, la líder de la formación política Sumar, busca atar parte del voto joven y por ello ha planteado impulsar una "Renta Básica Juvenil" de carácter universal con un importe de 550 euros al mes a abonar a jóvenes entre los 18 y los 21 años, como "punto de partida" para aplicar también un ingreso garantizado a toda la población.

Así consta en las resoluciones aprobadas por el plenario de la conferencia política de la formación, que contemplan también conceder transporte público gratuito a los jóvenes, rebajar el precio del alquiler y reducir la edad de voto a los 16 años. Dicho de otro modo: la formación de extrema izquierda se ha lanzado de lleno a por el voto de los jóvenes, que cada vez son más críticos con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

La formación ha admitido que uno de los objetivos de este foro -para salir a la ofensiva en vísperas electorales- era impulsar una propuesta política de reconexión con la juventud, mediante iniciativas para captar el voto joven.

Durante su irrupción en el panorama político en 2023, Sumar ya lanzó uno de sus planes estrella, la 'herencia universal', que incluía en su programa a las elecciones del 23J y que consistía en abonar a los jóvenes 20.000 euros, dando así la posibilidad de invertirlos en estudios o emprendimiento.

De hecho, una de sus resoluciones está centrada en la juventud, titulada 'No somos el futuro, somos el presente', y que califica de "radicalmente falso que las nuevas generaciones sean "todas de derechas", sino que se trata de un "relato construido" que únicamente beneficia "a los poderosos y los fascistas", denuncian desde el partido de extrema izquierda.