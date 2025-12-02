Por qué el cerdo va a bajar de precio por la peste porcina

La detección de varios casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes en el área de Collserola (Barcelona) ha puesto al sector porcino español en alerta máxima. El impacto económico puede ser colosal debido al cierre de las exportaciones. Y, aunque el foco sigue contenido en Cataluña y las granjas están de momento libres de peste, las asociaciones ganaderas temen su expansión a zonas con explotaciones extensivas, especialmente Andalucía y Extremadura.

Jaume Bernis, responsable de porcino de COAG, explica a Libertad Digital cuáles van a ser las consecuencias inmediatas del problema: la PPA no afecta a la salud humana, pero sí tumba de inmediato la capacidad exportadora del país afectado. Y España es un gigante mundial en este mercado.

Cierre de las exportaciones

China ha suspendido las importaciones de carne de cerdo de doce empresas de la provincia de Barcelona. Además, la enfermedad ha provocado también la interrupción de unos 120 certificados sanitarios de exportación de distintos productos del cerdo a cerca de 40 países. La Comisión Europea ha pedido a los países de fuera de la UE que eviten el bloqueo de todo el país y limiten las restricciones a la importación solo al área afectada, sin embargo, muchos gobiernos prefieren suspender inmediatamente todas las importaciones y evitar el riesgo de acabar infectados por una enfermedad, sin cura ni vacuna fiable, que puede destruir toda la industria porcina de un país.

"Se nos cierran puertas que teníamos abiertas hasta ahora, y esto significa que parte de la carne de porcino que salía hacia terceros países se va a quedar aquí", advierte Bernis. "Vamos a tener un aumento de carne dentro del mercado español y, como consecuencia, bajada de precios en la lonja a corto plazo".

La magnitud del golpe no es menor. España es el primer productor de la UE y el tercero en el mundo, exporta 2,8 millones de toneladas de carne de cerdo con un valor económico de 8.800 millones de euros anuales. De ellos, un 20% va a China, el principal cliente extracomunitario y el primero en cortar las importaciones. Así que, resume Bernis, la peste "es un torpedo en la línea de flotación del sector". No solo por el valor exportado, sino porque el mercado nacional no puede absorber semejante volumen sin que se desplomen los precios.

El sector teme la propagación

Por ahora, las autoridades han confirmado que el foco está muy localizado en un radio de seis kilómetros en Collserola, los jabalíes son los únicos positivos, la única granja dentro de ese perímetro ha dado resultado negativo y otras 36 explotaciones en el segundo anillo (6–20 km) también han resultado negativas.

Según estas primeras informaciones, parece que el brote ha quedado contenido. Sin embargo, el daño económico ya está hecho y muchas asociaciones ganaderas tienen miedo de que, a través de los movimientos de los jabalíes salvajes, la peste se acabe expandiendo a zonas con explotaciones extensivas como Andalucía y Extremadura.

Felipe Molina, presidente de Anggex, lo resume así: "Tenemos mucha preocupación de que pueda llegar a las dehesas, donde los cerdos ibéricos comparten territorio con jabalíes. Ahí sí da miedo, porque no puedes controlar el contagio".

La "superpoblación de jabalíes" en España es uno de los vectores que más inquietan a los ganaderos. COAG lo ha denunciado durante años: sin gestión de fauna salvaje, cualquier foco puede saltar a explotaciones comerciales, obligando al sacrificio de miles de animales.