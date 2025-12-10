Ganaderos contra las cuerdas: la peste porcina provoca pérdidas de 24 millones a la semana

La detección de trece casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes en la zona de Collserola (Barcelona) y el cierre de las exportaciones a terceros países continúa provocando un fuerte impacto económico en el sector porcino español, pese a que no existe ningún contagio en granjas. Según han alertado este martes Unió de Pagesos y Asaja Cataluña, las pérdidas ascienden ya a 24 millones de euros semanales debido al desplome de los precios en la lonja.

¿Qué es la peste porcina? La peste porcina es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y salvajes, pero que no se transmite a los humanos. Existen dos tipos principales: La peste porcina africana (PPA) causada por un virus muy resistente, causa una mortalidad muy alta, de hasta el 100% en algunos brotes. Contra ella no existe vacuna ni tratamiento eficaz. Se propaga por contacto entre animales, a través de alimentos contaminados, ropa, vehículos, etc. y ha causado graves crisis económicas en sectores porcinos de Europa, Asia y África. El segundo tipo es la peste porcina clásica (PPC), también viral, pero distinta de la africana, más controlada en muchos países. Contra ella sí existen vacunas. Ambas enfermedades obligan al sacrificio masivo de animales y restricciones comerciales severas. No representan un riesgo para la salud humana ni afectan la seguridad alimentaria directamente, pero su impacto económico y social puede ser enorme.

El responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, y el presidente de Asaja Cataluña, Pere Roqué, han detallado estas cifras tras reunirse con el Gobierno catalán para analizar la evolución del virus de la peste porcina africana.

Hundimiento del precio del cerdo: 24 euros menos por animal

La referencia estatal del mercado porcino, Mercolleida, ha reducido el precio del kilo de cerdo en 20 céntimos, situándolo en 1,10 euros. Esta corrección se ha producido en apenas una semana, con dos bajadas consecutivas de 10 céntimos cada una.

Saltiveri ha explicado que esta caída equivale a 24 euros menos por cerdo, tomando como referencia un peso medio de 120 kilos. En un sector que sacrifica alrededor de un millón de cerdos a la semana en España, el resultado son 24 millones de euros de pérdidas semanales.

Castilla y León también nota el golpe

Aunque el foco está circunscrito a Cataluña, el impacto se extiende a todo el país.

En Valladolid, durante la constitución del Comité Técnico de Expertos contra la PPA, el director de la Asociación Nacional de Productores de Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera, ha confirmado que la caída del precio repercute ya en los ganaderos de toda España, incluida Castilla y León.

Higuera cifra en unos 30 euros por animal la pérdida que soporta cada productor, pese a que el país continúa libre de PPA en granjas: "Los productores son los damnificados de un problema que está exclusivamente en jabalíes y en un área muy limitada", ha lamentado.

Riesgo de reducción de cabaña

El director de Anprogapor ha advertido de que mantener estos precios es "imposible a medio y largo plazo" y que, si la situación continúa, muchos ganaderos se verán obligados a reducir la cabaña para contener las pérdidas.

Una decisión de este tipo, ha recordado, es extremadamente difícil de revertir y ya ha generado en otros países de la UE una combinación de caída de producción y futuras subidas de precios por falta de oferta.

Por ello, ha reclamado una implicación estrecha de las administraciones para sostener a los productores en esta fase inicial: "Es fundamental que los ganaderos no tengan que reducir producción para estabilizar la oferta y la demanda".