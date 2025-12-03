La peste porcina provoca la mayor caída del precio del cerdo en 30 años

La irrupción de la peste porcina africana (PPA) en jabalíes del área de Collserola (Barcelona) ha desencadenado un terremoto sin precedentes en el mercado porcino español. Tal y como avanzábamos en Libre Mercado, las consecuencias son ya visibles en Mercolleida, el referente nacional (y uno de los principales de Europa) para determinar el precio del porcino vivo. Se ha registrado la mayor bajada del precio del cerdo en tres décadas y la lonja se ha visto obligada a adoptar medidas excepcionales para afrontar un escenario totalmente alterado.

Reunión de urgencia

Las Juntas de Precios de Mercolleida, los órganos donde los productores, mataderos e industriales del sector porcino fijan cada semana la cotización oficial del cerdo en origen, se reunieron de forma extraordinaria este pasado lunes. El objetivo: adaptar las cotizaciones a un mercado repentinamente desestabilizado por el cierre de exportaciones y la incertidumbre internacional.

La primera medida que adoptaron fue revisar las cotizaciones fijadas antes de conocerse los casos de PPA. Y la segunda, aún más llamativa, fue suspender la norma que limita las variaciones semanales a un máximo de 6 céntimos, una regla que nunca se había roto desde que existe esta referencia.

El resultado es una caída de 10 céntimos, que se suma al descenso de 1,4 céntimos del jueves, situando la cotización en 1,20 euros por kilo. No solo es el nivel más bajo desde el invierno de 2021: es la bajada más fuerte desde que Mercolleida opera en euros. Para encontrar un desplome más acusado hay que retroceder a 1997, cuando se cotizaba en pesetas y Europa sufría la peste porcina clásica.

La referencia española, ahora la más baja de la UE

Con este nuevo precio, la referencia española pasa a ser la más baja de la Unión Europea, un dato que revela la magnitud de la situación: los operadores buscan ganar competitividad dentro del mercado comunitario, donde las exportaciones no se han suspendido, para compensar la pérdida del acceso a terceros países.

La gravedad del problema se concentra especialmente en los mataderos de Barcelona, responsables de casi el 20% de la matanza nacional y que, debido al cierre de exportaciones, no pueden enviar producto fuera del mercado interior. Pero el comunicado de Mercolleida deja claro que el impacto es nacional: no se están emitiendo certificados sanitarios para exportar fuera de la UE, lo que afecta a todas las plantas del país.

Mercolleida advierte además de que muchos mataderos tienen las cámaras llenas de carne congelada que no pueden colocar en el exterior. La presión logística aumenta y las opciones para evitar un colapso son cada vez más limitadas, por lo que urge "que los países terceros apliquen cuanto antes la regionalización, permitiendo exportar desde el resto de España".

"Lo primero ahora es asegurar la matanza de los cerdos en toda España", señala Mercolleida, especialmente en el noreste peninsular. La PPA detectada en Barcelona es un problema para la industria local, para el sector español en su conjunto y, dada la importancia del país en el mercado europeo, también para toda la UE, señalan.