Seis datos básicos de los expertos para entender la peste porcina: "El virus puede vivir tres semanas en el embutido"

¿Sabías que el virus de la peste porcina africana (PPA) puede sobrevivir hasta tres semanas en un simple trozo de embutido o en el cadáver de un jabalí? La reciente alarma por los casos de peste porcina en Collserola ha suscitado muchas dudas sobre una enfermedad que, pese a no afectar a las personas, puede poner en jaque a toda la industria porcina de un país.

Para aclarar los aspectos esenciales —desde cómo se contagia hasta su impacto económico— Libertad Digital resuelve las preguntas más frecuentes con la ayuda de Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor) y el presidente de la Real Federación Española de Caza, Josep Escandell.

¿Cómo se contagia la peste porcina africana?

La peste porcina se contagia por contacto prácticamente directo entre animales. Además, como es un virus muy fuerte y resistente, también puede contagiarse por la presencia de ese virus en el ambiente (en las ruedas de un camión que haya estado en contacto con el virus) y en los productos cárnicos (o cadáveres de animales), donde el virus se mantiene activo entre 15 días y tres semanas, en función de diferentes factores.

¿Afecta a los humanos?

No afecta a los humanos ni a otro tipo de animales domésticos o salvajes. Es un virus que sólo afecta al jabalí, al cerdo doméstico y al facóquero, que es una especie de jabalí típico de África, de donde procede la enfermedad.

¿Hay posibilidad de consumir carne infectada?

Por el momento, en España no hay ninguna granja de cerdos en la que se haya detectado síntomas o lesiones compatibles con la peste porcina africana. Dicho esto, todas las explotaciones de la industria cárnica están controladas por veterinarios oficiales: en las granjas, los veterinarios de ganadería y en los mataderos, los veterinarios de salud pública. Todos ellos garantizan que no haya partidas infectadas. La única carne que podría entrañar algún riesgo es la que no se somete a los controles sanitarios: la que procede de mataderos ilegales o la de la matanza doméstica para autoconsumo. En cualquier caso, el consumo de productos contaminados con peste porcina no entraña ningún riesgo para los humanos.

Entonces, ¿por qué es un problema tan grave?

La peste porcina puede acabar con la industria porcina de un país. Si entra en una granja, hay que aislar las instalaciones y sacrificar inmediatamente a todos los animales antes de que la enfermedad acabe con ellos de una forma mucho más cruel. Además, en el momento en el que un país notifica un positivo por peste porcina, los países de fuera de la Unión Europea cortan por completo las importaciones para evitar los contagios. En el caso de España, estamos hablando de unos 3.700 millones de euros anuales. Por eso se considera un éxito que China (que nos compra el 42% del volumen que va a terceros países) acepte la "regionalización", es decir, vetar únicamente el porcino de la provincia de Barcelona y no el de toda España. Sin embargo, una veintena de países ya han bloqueado a nuestros cerdos.

¿Cuál es la hipótesis de bocata de embutido contaminado?

Según esta teoría del Gobierno catalán, alguien habría traído a Cataluña un embutido infectado con PPA dentro de un bocadillo. Tras comerlo en una zona de paso —carretera, autopista, área de descanso—, los restos habrían acabado en un contenedor o directamente en el suelo. Algún jabalí habría dado con el bocadillo y, tras ingerirlo, habría introducido el virus en la fauna de Collserola. Si se confirma esta hipótesis, sería una gran noticia porque eso significa que la peste nunca se movió de Collserola y que el contagio no llegó de jabalíes de otras zonas de España.

¿Existe cura para la peste porcina africana?

No. Hay que diferenciar entre la peste porcina clásica y la peste porcina africana, dos enfermedades que no tienen nada que ver, aunque sus síntomas sean similares. Para la clásica, sí existe una vacuna preventiva. Para la africana, la que tenemos ahora mismo, no se ha encontrado todavía. Los laboratorios de todo el mundo siguen trabajando para hallar una vacuna que proteja de la enfermedad que, a día de hoy, animal al que infecta, animal al que mata.