Venden un ático en Madrid por 10 millones de euros con pegatinas del Che Guevara y Stop Desahucios en sus puertas

En un momento como el actual, en el que los precios de la vivienda, tanto en venta como en alquiler, siguen al alza, marcando mes tras mes nuevos máximos, siempre resulta positiva la salida al mercado de nuevos inmuebles. Así, una de las empresas que oferta inmuebles de alto precio es Diza Consultores Inmobiliarios, una compañía que se presenta como una "inmobiliaria de lujo en Madrid especializada en comprar, vender y alquilar pisos en las zonas premium de Madrid", como el Barrio de Salamanca, Almagro, Chamartín, Retiro, Pozuelo, Aravaca, Boadilla.

No obstante, en las últimas horas uno de los anuncios de esta inmobiliaria ha llamado la atención por una curiosidad: a pesar de tratarse de un inmueble de alto standing, la compañía lo anuncia con fotos del Che Guevara y de la cultura underground pegadas en sus paredes.

Ático millonario con pegatinas comunistas

Tal y como detalla en un anuncio de venta en su web la empresa Diza Consultores Inmobiliarios, los interesados tienen a su disposición un ático dúplex de lujo en pleno Barrio de Salamanca, frente al Parque del Retiro de Madrid, que se compone por dos plantas con un total de 258 metros cuadrados construidos y una terraza de 170 metros cuadrados.

Diza Consultores Inmobiliarios

Sin embargo, lo cierto es que en redes sociales ha llamado la atención – "Me maravilla el concepto de poner a la venta tu casoplón de 10 millones sin molestarte ni en quitar las pegatinas de la puerta del hijo que te salió comunista ni del que te salió skater", comentaba un usuario en redes sociales que recopilaba varias fotografías del ático.

Me maravilla el concepto de poner a la venta tu casoplón de 10 millones sin molestarte ni en quitar las pegatinas de la puerta del hijo que te salió comunista ni del que te salió skater. pic.twitter.com/2ZDbaR3YuJ — albertpelias (@albertpelias) December 6, 2025

Como podemos comprobar, en la puerta de uno de los baños la familia que habitaba en este ático tenía pegadas imágenes del Che Guevara y otras proclamas de extrema izquierda que siguen puestas y aparecen, de hecho, en el anuncio de la inmobiliaria.

Diza Consultores Inmobiliarios

Del mismo modo, otra de las puertas de una de las habitaciones que da al pasillo está repleta de pegatinas relacionadas con la cultura del skate.

Diza Consultores Inmobiliarios

Con todo, la decisión de publicar el anuncio sin haber quitado estas pegatinas resulta llamativo, sobre todo al tratarse de una inmobiliaria "de lujo" centrada, especialmente, en la venta de inmuebles millonarios y dirigida a los bolsillos más pudientes.

Detalles del inmueble

Como indicamos anteriormente, este inmueble se trata de un ático dúplex de lujo situado frente al Parque del Retiro de Madrid, en el Barrio de Salamanca, que incluye dos plantas que suman, en total, 258 metros cuadrados construidos, además de una terraza de 170 metros cuadrados. Asimismo, el inmueble incluye también tres habitaciones y tres cuartos de baño.

Con todo, según Diza, "este ático destaca por su luminosidad gracias a su altura y su posición privilegiada en la esquina del edificio". De este modo, la compañía encargada de su venta subraya que "accedemos a la vivienda a través de un luminoso hall que da paso al salón y una bonita escalera que conecta con el piso superior". Así las cosas, la empresa explica que entrega "reformado y amueblado" el ático por un precio de 9,5 millones de euros.