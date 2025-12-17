Ibercaja : "No podemos fiarlo todo a la pensión pública, hay que tener ahorro privado"

Este martes Libertad Digital ha acogido un nuevo desayuno informativo sobre pensiones, centrado en el segundo pilar, los planes de empleo y los planes simplificados para empresas y autónomos. Impulsado por Ibercaja Pensión, este foro ha contado con José Carlos Vizárraga, director general Ibercaja Pensión, Virginia Arizmendi, directora de regulación y public policy Inverco y Ramón Vera, managing director -human capital- head of wealth and talent solutions en AON.

Después de la reforma de 2022 en la que se eliminaron la mayoría de los incentivos fiscales que sostienen el tercer pilar de las pensiones, los planes individuales, para impulsar el segundo pilar, el de los planes de empleo de empresas y los planes simplificados para autónomos, nos encontramos en que precisamente este segundo pilar sigue sin funcionar. Y eso que los riesgos para la sostenibilidad de las pensiones públicas tal y como las conocemos son cada vez más evidentes con más de 14 millones de jubilaciones en los próximos años cuando los ‘baby boomer’ vayan alcanzando la edad de jubilación.

¿Cuál es el panorama actual? ¿Cómo está evolucionando el sistema de previsión social los cambios fiscales para particulares? ¿está compensando el segundo pilar la bajada del ahorro privado a largo plazo?

Nos encontramos con que los planes de empleo han sido implementados por las grandes empresas y multinacionales pero no ha logrado penetración en el tejido productivo mayoritario en España: la pequeña y mediana empresa. ¿Qué es necesario para impulsarlos? ¿Ventajas de los planes simplificados? Todas estas cuestiones han sido abordadas por los especialistas congregados en Libertad Digital.

José Carlos Vizárraga, director de IBERCAJA Pensión

José Carlos Vizárraga, director de IBERCAJA Pensión, ha señalado que "llevamos varios años con este debate, ha cambiado poco el mensaje, tenemos que sentarnos a hablar de qué pensiones públicas queremos tener, porque tenemos en España poca claridad y transparencia, no es tan difícil hacer una proyección", decía José Carlos Vizárraga, refiriéndose a esa promesa incumplida por el Gobierno de comunicar mediante una "carta naranja" a todos los españoles de cuál sería el cálculo de su pensión en el momento de jubilación. Una información muy útil para concienciar a los ciudadanos de la necesidad que tienen de ahorrar e invertir para poder complementar su jubilación y así poder mantener su nivel de vida.

Sin embargo, decía Vizárraga, "el Estado no nos está enviando la información (...) es un asunto que genera muchos votos y ahora vienen los millones de ciudadanos de la generación baby boomer, debido a que hay una mayor esperanza de vida". "A las empresas se nos ha tildado de hacer las cosas mal, pero la realidad es que el Estado no ha ayudado", decía Vizárraga.

Virginia Arizmendi, directora de regulación directora de regulación y public policy inverco

Por su parte, Ramón Vera, de AON, ha señalado que "hace diez años ya estábamos hablando de esto, de las reformas encubiertas, de que no hay dinero… y no avanzamos. Esto no es un tema de dinero, es un tema político, tiene que haber un pacto de Estado y nadie se atreve a decirlo a los millones de votantes".

Vera ha añadido que "el plan de pensiones no es de ricos y pobres, es de ganarse la vida. Si las empresas pequeñas tienen que crear un proyecto de pensiones de empleo para los trabajadores es pasarle la patata caliente a las empresas. Solo las grandes corporaciones no tendrían problema. Imagínate una zapatería con tres empleados". Se refería Vera a las barreras de acceso que tiene ese tejido mayoritario de pequeñas, medianas e incluso microempresas. Es decir, que la inmensa mayoría de ese tejido empresarial español no tiene los recursos ni el conocimiento necesario para poner en marcha este tipo de planes de empleo para sus empleados, además de que en buen parte de las ocasiones tienen que esperar a que se tomen decisiones en los convenios colectivos sectoriales, que manejan sus propios tiempos.

En cuanto a los propios asalariados, Vera recordaba la necesidad de que penetre la cultura financiera, uno de los talones de Aquiles de la sociedad española: "La gente no sabe ni leer su nómina, hay mucha confusión y desconocimiento por falta de educación financiera. Y esto es una barrera para la industria. Una cosa es plantearles un plan de empleo a una multinacional, pero imagínate entrar en una panadería con 3 empleados a plantearles la puesta en marcha de un plan de empleo, que requiere poner en marcha, por ejemplo, una comisión de seguimiento. El panadero se ríe de ti."

Sobre las posibles soluciones ha dicho que "hay que evangelizar, hablar y dar herramientas a las empresas que a la larga tienen que ahorrar". Y ha puesto un ejemplo: "Si cobras 50.000 y la pensión mayor es 40.000, viviendo 20 años más y si pierdes 10.000 euros al año por 20 años son 200.000 euros que no vas a tener y que vas a necesitar si quieres al menos mantener tu poder adquisitivo". Y para poder disponer de ese dinero, decía Vera, es necesario ahorrar e invertir y los planes de pensiones son un buen instrumento para lograrlo.

Ramón Vera, managing director -human capital- head of wealth and talent solutions AON

Virginia Arizmendi ha subrayado "la presión demográfica" y que "el panorama es bastante complicado, la Comisión Europea se lo está tomando en serio y va a hacer un seguimiento, nos dicen que algo hay que hacer. Hay que diversificar los riesgos, el primero es político, te conviene también tener un ahorro donde tu decidas y no depender solo del Estado. Son complementarios", ha defendido. "La clave es el ahorro a largo plazo, estos planes de pensiones son una inversión", ha recalcado.

¿Por qué es tan importante el ahorro complementario para la jubilación?

José Carlos Vizárraga ha defendido que "hay que pensar en el día de mañana, el ahorro tiene que doler un poco, tiene que ir antes del gasto, a modo de depósitos, habrá que complementar la pensión, así que tenemos que tener otras fuentes de ingresos con la esperanza de vida que hay hoy". En este sentido Virginia Arizmendi ha dicho que "a la larga no podemos esperar que se mantenga este sistema de pensiones, hay que tener ahorro privado".

En el mismo sentido, Ramón Vera ha explicado que "hay que ahorrar, la gente quiere vivir siempre igual de bien, la jubilación es un momento bueno para disfrutar la vida y para ello hay que tener fondos. La clave es vivir lo mismo o al menos lo más parecido posible y para ello hay que ahorrar". En este sentido, ha señalado que conseguir concienciar cada vez a más personas en España, "necesitamos la ayuda de la administración".

Planes de empleo y simplificados para autónomos

José Carlos Vizárraga insistió durante el debate en que quizá, para poder impulsar los famosos planes de empleo y los planes simplificados, habría que mirar lo que está funcionando en otros países como el Auto-Enrollment (sistema donde los empleadores inscriben automáticamente a sus trabajadores elegibles en un plan de pensiones o ahorro para la jubilación, en lugar de que el empleado tenga que solicitarlo, facilitando el ahorro a largo plazo al asumir el proceso y permitir al trabajador darse de baja si lo desea). O bien, apostar por la obligatoriedad de tener un plan de pensiones, ya sea individual o de empleo.

Por su parte, Virginia ha querido destacar que "las negociaciones colectivas son lentas y que hay que mejorar los incentivos fiscales". Ramón Vera ha pedido "facilitar la vida a las pymes".

Cultura financiera

José Carlos Vizárraga ha insistido en que "el trabajo los estamos haciendo las entidades, falta que la administración nos acompañe, que los mensajes de administración no sean que estos planes de pensiones son productos para ricos y que no sirven porque la seguridad social siempre va a estar". Virginia Arizmendi ha puesto de ejemplo de cultura financiera a los países nordicos, que "tienen mayor educación y son los que tienen sistemas de empleos más desarrollados".

Mientras que Ramón Vera ha defendido que "todos los actores que podemos trabajar, lo estamos haciendo pero la administración no. Hay que mandar mensajes claros y establecer una educación clara desde el colegio hasta los trabajadores. Tienen que saber donde reciben el dinero y que pueden hacer con él". Además, en el caso de los autónomos, Vera apuntaba a que son un colectivo a quien le cuesta mucho dedicar buena parte de sus ingresos a planes simplificados, ya que los planes de pensiones son ilíquidos y son empresarios que pueden atravesar dificultades en determinados momentos en los que quizá necesitarían acudir a esos fondos para poder solventar una situación complicada. Por eso, Vera apuntaba a que sería positivo que se diseñaran más ventanas de rescate de planes de pensiones para estos colectivos.

En definitiva, los tres expertos señalaron por un lado la necesidad de mayor penetración de este segundo pilar de las pensiones y pidió ayuda a la administración para ayudar a comunicar a la población la necesidad del ahorro complementario para la jubilación, una jubilación que, debido a las debilidades del sistema público de pensiones, necesariamente transitará durante los próximos años hacia tasas de sustitución (pensión recibida respecto al último salario recibido) que irán del actual 80% a tasas más convergentes con nuestros vecinos europeos, más cerca del 60%.