El cine español va camino de cerrar 2025 con menos ingresos y espectadores que el año pasado

El cine español va camino de cerrar el año 2025 con menos espectadores y con una menor recaudación con respecto al año pasado, lo que vendría a significar que nuestro cine patrio seguiría así perdiendo audiencia desde el año 2014, cuando alcanzó un total de 22,4 millones de entradas vendidas. Desde entonces, este sector no ha hecho más que perder audiencia e ingresos, al mismo tiempo que las ayudas estatales no han parado de aumentar.

Como decimos, y atendiendo a los últimos datos disponibles tanto de recaudación como de audiencia del cine español (que van desde el inicio del 2025 hasta el 7 de diciembre), a lo largo de 2025 el cine de nuestro país ha conseguido vender 11,85 millones de entradas, mientras que ha logrado recaudar 76,46 millones de euros en este periodo, según el Ministerio de Cultura.

En cambio, durante todo el año 2024 el cine nacional consiguió vender 12,98 millones de entradas y obtuvo unos ingresos por valor de 82,27 millones de euros, según también el Ministerio de Cultura. Así pues, siguiendo un cálculo lineal y en vista de que sólo faltan un par de semanas para el fin del 2025, el cine español podría acabar el año con una recaudación de 82,09 millones de euros y con un total de 12,73 millones de entradas vendidas, siendo estas unas cifras inferiores a las del año pasado.

El cine español está en caída libre desde 2014

Sin embargo, podemos decir dos cosas a este respecto. La primera es que las vacaciones de Navidad suelen ser una fecha donde la gente dispone de más tiempo libre y puede acudir más al cine, de manera que tanto la recaudación como el número de espectadores podría llegar a superar los del año 2024. En segundo lugar, hay que decir que, aunque se llegasen a superar los números del año pasado, la mejora sería prácticamente inapreciable y seguiría estando por debajo de las cifras observadas en los años 2023, 2022 o 2019 (excluyendo los años del Covid-19).

En el siguiente gráfico podemos ver cómo ha evolucionado el número de entradas vendidas (en millones) desde el año 2014:

Como ya explicamos en su día en este artículo, el cine de nuestro país ha perdido más del 40% de su audiencia desde el 2014. Así pues, aun en el caso de que este 2025 acabase con una mayor audiencia y recaudación que el año pasado, el cine español seguiría estando muy por debajo del nivel mostrado hace tan sólo 10 años. Todo esto a pesar de que no sólo es que el precio de las entradas haya aumentado con los años, inflando así la recaudación, sino que las subvenciones otorgadas por el Estado son ahora muy superiores a las de hace 7 u 8 años, como también explicamos en el artículo mencionado y como se puede ver en este gráfico.

Algunas de las películas españolas que mantienen a flote la industria son Padre no hay más que uno 5, El Cautivo y Wolfgang (extraordinario). En el caso de la primera, tenemos que la película dirigida y protagonizada por Santiago Segura ha recaudado más de 13,4 millones de euros (un 17,5% de toda la recaudación hasta ahora) y ha reunido a más de 2 millones de espectadores en sus salas. En segundo lugar, está la película El Cautivo, de Alejandro Amenábar, que ha recaudado más de 5 millones de euros y ha logrado atraer a más de 790.000 personas para ver su película en el cine. En tercer lugar, la película Wolfgang (extraordinario) ha obtenido casi 4 millones de euros en recaudación y ha congregado a casi 600.000 personas en los cines.

En resumidas cuentas, salvo un "último empuje" de finales de año impulsado por las vacaciones de Navidad, el cine español cerrará otro año empeorando sus números con respecto al año anterior. Siendo esta una racha que ya dura varios años y que podría ser un síntoma del desinterés de los ciudadanos para con el cine español, aunque esta caída en el interés del consumidor no se vea reflejado en las ayudas que el sector sigue recibiendo por parte del Estado.