La tomadura de pelo de unos inquiokupas con trabajo al propietario: "La ley está de nuestro lado"

El problema de la inquiokupación sigue estando presente en nuestro país y cada año son más las personas afectadas por este problema social. Ayer jueves, en el programa "En boca de todos" se expuso el caso de unos supuestos inquiokupas (una pareja con un niño menor) que se niegan a pagarle al casero a pesar de que ambos se encuentran trabajando. Según el propietario de la vivienda, los inquiokupas le deben 12.000 euros de impagos del alquiler y cuatro años de impagos del agua. En este artículo te vamos a contar las claves de este caso.

Como decimos, durante el programa "En boca de todos" se presentó el caso de un propietario, de nombre Antonio, que denunció que sus inquilinos llevan cuatro años en los que no le han pagado ni una sola factura del agua, además de llevar 26 meses sin pagarle el alquiler, que sería de 400 euros al mes.

26 meses sin pagar un alquiler de 400 euros

El propietario denunció que "los primeros seis meses que dejaron de pagar el alquiler, me mandaban mensajes diciéndome que estamos arreglándolo con servicios sociales, que no sé qué, que no sé cuántos. Cuando pasaron esos seis meses y se dieron cuenta de que no les pasaba nada, tiraron para delante, les da igual. Todos son amenazas, todos son que me van a denunciar, yo no he recibido ninguna denuncia."

Antonio contó cómo estos inquilinos se han declarado como "vulnerables" a pesar de que ambos están trabajando en la actualidad, lo que les permite tener ingresos para afrontar el pago del alquiler.

Por su parte, la inquiokupa Marta (nombre ficticio para no revelar su identidad) se escudó en que la vivienda "no está habitable" para no pagar el alquiler, aludiendo además a que Antonio tiene que hacerse cargo de unas reparaciones en la casa. En el siguiente clip que la propia cuenta del programa ha subido a X podemos ver la respuesta que da la inquiokupa a la pregunta de por qué no paga el alquiler:

Como vemos, Marta reconoció que actualmente están trabajando ella y su pareja y que tienen ingresos. A pesar de esto, la inquiokupa expresó que no pagan "porque nos hemos acogido al artículo en el que, si el piso no está en condiciones de habitabilidad, nosotros nos podemos negar a pagarle el alquiler hasta que solucione esos problemas".

A todo esto, el propietario mostró el contrato de arrendamiento donde se ve cómo ambas partes (arrendador y arrendatario) "declaran que la vivienda se recibe en perfectas condiciones de habitabilidad, en buen estado de conservación y funcionamiento de todos sus servicios". No obstante, Marta se defendió diciendo que "hay humedades, hay moho negro, hay persianas rotas, ventanas que no cierran, filtraciones, bichos que entran por las ventilaciones de los lavabos porque no se ponen topes en los nidos, etc."

Ambos estarían trabajando

Marta también negó que ella y su marido llevasen tantos meses sin pagar el alquiler y que tampoco la deuda era de 12.000 euros. En palabras de la propia inquilina "No le debo 12.000 euros porque llevo sin pagarle desde septiembre del año pasado, simplemente". Más adelante en la discusión, Marta afirmó que ya no son vulnerables: "Yo ya estoy cobrando y mi marido también. Ya no soy vulnerable."

De esta forma, los inquiokupas no tendrían ninguna excusa para no pagar el alquiler y la deuda que le deben a Antonio. Ya que, como le explicaron en el programa, aún en el caso de que existieran esos desperfectos en la vivienda, bien podrían perfectamente hacerse ellos cargo de los arreglos y pasarle las facturas a Antonio, o directamente descontárselo del pago del alquiler.

Finalmente, Antonio aseguró que está viviendo un auténtico calvario y que incluso ha tenido que pedirle dinero a su hijo para poder pasar lo que queda de mes. "Yo, cuando paso por delante del piso, veo perfectamente desde la calle el pedazo de pantalla de 65 pulgadas que tienen en el comedor. Yo tengo una televisión aquí que se cae a pedazos", denuncia el propietario de la vivienda.