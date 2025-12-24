China deja en evidencia a Sánchez: castiga a los lácteos tras mimar al cerdo

Tras aplicarnos la zanahoria con los aranceles reducidos al cerdo, ahora China nos asesta el palo con los lácteos. El Ministerio de Comercio del gigante asiático ha anunciado que impondrá aranceles provisionales de entre el 21,9% y el 42,7% a las importaciones de determinados productos lácteos procedentes de la Unión Europea (UE). En esta ocasión, los esfuerzos diplomáticos de Moncloa para echarse en brazos de Xi Jinping no han tenido su recompensa.

Para las empresas españolas de lácteos el golpe será de un 28,6%, que afectará a compañías como CAPSA, Innolact, Campo de San Juan o Industrias Lácteas de Mollerusa. Este impuesto va a encarecer nuestros productos, resta competitividad y amenaza las ventas, según han denunciado los propios productores.

China justifica esta represalia por las tasas de Bruselas a sus vehículos eléctricos. En agosto de 2024, inició una investigación que ahora ha concluido y que afirma que las subvenciones europeas que recibe el sector lácteo provocan un "daño sustancial" a la industria china. Las medidas afectan a quesos frescos, cuajadas, quesos procesados y quesos azules, así como leche y algunos tipos de nata.

Y con esa conclusión, ha decidido imponer aranceles provisionales de entre el 21,9 y el 42,7% hasta febrero de 2026, cuando China decidirá si los hace definitivos. Y en esta ocasión, sin privilegios ni trato preferente para los productos españoles.

Un negocio de 82 millones de euros

Las exportaciones de lácteos españoles a China en 2024 ascendieron a 82 millones de euros, según cifras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Los lácteos son el quinto producto agroalimentario español hacia el mercado chino, por detrás de la carne de cerdo, el aceite de oliva, las bebidas alcohólicas y los productos pesqueros.

Francia, que lidera la tabla de exportadores europeos de lácteos a China, es la principal afectada por la investigación antisubvenciones, según los datos de la Administración General de Aduanas del país asiático, que también muestran a Italia, Dinamarca, Países Bajos y España entre los mayores damnificados.