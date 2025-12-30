Festín en Hacienda. Las arcas del Estado ingresaron hasta noviembre la friolera de 301.355 millones de euros, lo que supone un 10% más de lo recaudado en el mismo período del año anterior y un nuevo hito para el departamento de María Jesús Montero a costa del contribuyente. Nunca antes el Gobierno había superado los 300.000 millones de euros de recaudación, y eso que todavía queda un mes para que termine el año.

Que el fisco se haya embolsado 27.362 millones de euros más que hace un año pone de manifiesto los pingües beneficios que se está anotando Hacienda, entre otras cosas, gracias a la desorbitada escalada de precios que lleva años asfixiando a empresas y particulares.

IRPF, IVA, Hidrocarburos, Tabaco... Como se observa en la tabla, el departamento de María Jesús Montero obtiene suculentas ganancias en prácticamente todas las partidas tributarias (la excepción son los impuestos al alcohol).

Los impuestos uno a uno

En el caso del IRPF, los ingresos por el impuesto estrella de Hacienda crecieron este año un 10,1% hasta alcanzar los 133.282 millones de euros, lo que supone casi la mitad del total de la recaudación.

"La aceleración que se aprecia en los dos últimos meses tiene que ver con una evolución en el mismo sentido de la masa salarial, producto de una leve mejora en el empleo y de subidas salariales algo mayores que las observadas en la parte central del año" explica la AEAT.

Así, vemos que el fisco obvia que, desde que comenzara la tormenta inflacionista, el Gobierno se ha negado en redondo a deflactar la parte estatal del IRPF que está actuando como un impuesto en la sombra para los trabajadores. Organismos como Fedea han calculado que esta negativa supone una subida del IRPF por la puerta de atrás de un 25% para una renta media de 30.000 euros.

Y si hay otro impuesto del que se beneficia exponencialmente Hacienda con el aumento de precios, ese es el IVA. En los 11 primeros meses del año, este tributo indirecto recaudó un 9,3% más hasta alcanzar los 94.416 millones de euros. Otro éxito de Montero.

En el caso de Sociedades, los ingresos por este impuesto crecieron un 5,9% hasta situarse en los 35.942 millones. Por su parte, los Impuestos Especiales crecieron en conjunto un 5,3% hasta los 19.244 millones.

Los nuevos impuestos

Además, este año, el Gobierno también hace caja con algunas subidas de impuestos nuevas. En concreto, Hacienda obtuvo hasta septiembre 5.443 millones de euros por la "reforma fiscal" que entró en vigor en enero y que incluyó el impuestazo a los bancos, con el que llevan recaudados 1.423 millones de euros, el impuesto a los cigarrillos electrónicos o una nueva subida de los impuestos al tabaco tradicional.

También este año, el Ejecutivo ha eliminado la bajada del IVA a algunos productos de alimentación, que le ha reportado 1.936 millones más, y la eliminación de la bajada del IVA a la energía, con subidas del IVA a la luz y al gas natural, la madera y los pellets, e ingresos de 1.756 millones.