Un pescadero explica cómo diferenciar el percebe gallego del marroquí

Indudablemente, el marisco es uno de los reyes de las comidas y cenas navideñas. Ocasiones especiales como esta se prestan especialmente a que hagamos un desembolso algo mayor para disfrutar en fechas señaladas de los manjares culinarios que ofrece la geografía española.

Ahora bien, lo cierto es que para poder realizar una buena compra, sabiendo de antemano qué tipo de producto estamos adquiriendo, tenemos que ser conscientes de lo que nos están ofreciendo. Por ello, en relación a los mariscos, debemos ser capaces de identificar qué género tenemos frente a nosotros cuando acudimos a la pescadería.

Sin embargo, no todo el mundo tiene los conocimientos ni la experiencia necesaria para distinguir el marisco en función de diversos criterios, especialmente la procedencia del mismo. En consecuencia, no es de extrañar que en redes sociales llame la atención todo tipo de contenido al respecto.

Cómo identificar el marisco gallego

Este es el caso de Marcos Sendón, un pescadero gallego que publica contenido relacionado con su actividad laboral en redes bajo el nombre de Marc del Norte y que se ha hecho viral en los últimos días por un vídeo en el que explica cómo podemos diferenciar los percebes gallegos de los marroquíes.

Concretamente, en el vídeo publicado en redes sociales sobre las diferencias que existen entre los percebes gallegos y los de procedencia marroquí, Marcos Sendón resume en una clave fundamental cuál es el elemento que debemos considerar para poder diferenciarlos. "Cuando el percebe tiene en su base tierra arenisca es marroquí", detalla, subrayando que "el percebe gallego nace en granítico o en otro tipo de piedras, pero nunca en arenisca" e incidiendo en que "la tierra arenisca es típica de Marruecos".

Naturalmente, el interés que suscita este tipo de contenido, sobre todo en épocas como la actual, ha llamado también atención de los medios de comunicación. Así, el pescadero ha intervenido este martes 30 de diciembre en el programa de Telecinco, El Tiempo Justo, donde ha destacado que "en Coruña pocas veces entra percebe marroquí", dado que "la gente no lo acepta".

En este sentido, ha utilizado unos cacahuetes para compararlos con los percebes marroquíes, que son "como una piedra arenisca", con un tono "un poco más oscuro" que el de este fruto seco. De este modo, ha insistido en que "el gallego tiene o piedra blanquita, que es como un tipo coral o es granito, no tiene nunca arenisca". Así, ha explicado que, en el caso del marroquí "el sabor está bien, pero no tiene nada que ver con el gallego", detallando que "las rías dan una potencia que no hay en Marruecos" y que la principal diferencia, además de en el precio, se encuentra en el sabor, porque el gallego "es bastante más sabroso".

Asimismo, el pescadero ha explicado que los consumidores, además de preguntar a su vendedor cuál es la procedencia del marisco, pueden consultar también las guías que estos han de tener públicas en su establecimiento. Como ha explicado Sendón, en estos documentos podemos encontrar tanto de dónde procede el producto como la frescura del mismo.

Otros tipos de marisco

En su intervención en el programa de Mediaset, el pescadero gallego también ha explicado cómo podemos identificar otros tipos de mariscos. En concreto, ha explicado que "la volandeira tiene el coral, la gónada, y tiene dos orejas", mientras que la zamburiña solo tiene una oreja. Así, ha aprovechado para señalar también que la zamburiña es más cara que la volandeira porque es más escasa.

En este contexto, Sendón ha aprovechado para señalar también que en ocasiones también se nos venden vieiras que no son gallegas, sino que vienen de fuera de España, que son parecidas y que, sin embargo, pueden diferenciarse. "Es mucho más grande, también tiene el coral, le llaman zamburiña, pero viene del Pacífico", ha expuesto, afirmando que "el sabor es mucho más suave, viene descongelada y el precio es muchísimo más barato".