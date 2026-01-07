Nuevo golpe a los empresarios: Trabajo plantea una subida del SMI del 3,1% en 2026

Nuevo golpe a los empresarios. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este miércoles que el Gobierno ha trasladado a sindicatos y patronal que la subida del SMI para 2026 será del 3,1%, lo que elevaría el salario mínimo hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas. Así, para el empleado, la subida de este sueldo artificial será de otros 37 euros más al mes, aunque el coste para el empresario será mayor debido a las cotizaciones sociales.

La propuesta, presentada como un gesto de "consenso" social, coincide con una de las opciones planteadas por el "Comité de Expertos" que asesora al Gobierno y elegido por Yolanda Díaz. Para llevar a cabo esa subida, el SMI no deberá tributar por IRPF. De lo contrario, según los expertos de Yolanda Díaz, la subida debía ser del 4,7%.

Pérez Rey ha confirmado además que el Ministerio de Trabajo y Hacienda han acordado mantener esta anomalía fiscal en 2026, perpetuando la ficción de que subir salarios por decreto no tiene impacto ni sobre el empleo ni sobre la actividad económica. Mientras tanto, miles de pequeñas y medianas empresas siguen absorbiendo el golpe de unas subidas acumuladas del SMI que superan ampliamente la evolución de la economía real.

Por ahora, los agentes sociales no han dado una respuesta a la propuesta, según ha reconocido el propio Pérez Rey tras una reunión celebrada a primera hora de este miércoles. Eso sí, el Gobierno ya ha dejado claro que seguirá adelante con su agenda, incluso a costa de introducir nuevas distorsiones en el mercado laboral.