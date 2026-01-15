Lluvia de millones: Sánchez presenta un "fondo soberano" de inversiones bajo control estatal

Tras el anuncio de dos reales decretos, sobre vivienda y agricultura, con los que el Ejecutivo intenta relanzar una legislatura marcada por su fragilidad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado el escaparate del Spain Investors Day para anunciar la creación del denominado 'Fondo soberano España Crece', un nuevo instrumento financiero con el que el Gobierno pretende extender más allá de 2026 el Plan de Recuperación financiado con fondos europeos. La iniciativa, presentada como un ejercicio de "soberanía nacional", vuelve a situar al Estado en el centro de la asignación de recursos económicos, ampliando su capacidad de intervención en sectores estratégicos.

El nuevo fondo, que estará gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), contará con una dotación inicial de 10.500 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation, con los que el Ejecutivo aspira a movilizar hasta 120.000 millones de euros adicionales mediante la participación de capital privado y deuda. Una cifra ambiciosa que, según el presidente, permitiría consolidar "la transformación energética, la digitalización, la reindustrialización y la apuesta por el capital humano" en todo el territorio nacional.

"Los fondos europeos no solo nos ayudaron a resistir y a recurar sino que también nos han permitido cambiar el rumbo y transformarnos para siempre", ha defendido el presidente que presentará junto con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el próximo lunes.

El anuncio de España Crece llega, además, en un momento político especialmente delicado, con un Gobierno debilitado por los casos de corrupción que lo cercan y por la falta de apoyos parlamentarios, que le impide aprobar iniciativas clave como los Presupuestos Generales del Estado, que no presenta desde 2022, cuando aprobó las cuentas para 2023, y que desde entonces han sido prorrogados año tras año sin que el Ejecutivo haya registrado un nuevo proyecto en el Congreso, incumpliendo con el mandato constitucional.

El fondo operará a través de préstamos, avales e instrumentos de capital para dirigir el dinero público hacia nueve sectores que el Gobierno considera "clave": vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructuras, agua y saneamiento y seguridad. En este contexto, Sánchez ha ensalzado la buena marcha de la economía española, atribuyendo gran parte de los méritos al Gobierno de coalición.